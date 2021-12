Garamendi afirma no estar presionado y apoyará la reforma si es para mejorarla.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha subrayado este martes que no se siente "presionado por nadie" y que solo apoyará cambios en la reforma laboral "si es para mejorar".

En declaraciones antes de la intervención del secretario general de CCOO, Unai Sordo, en el foro NEF organizado por Economía Fórum, Garamendi ha insistido en que la vocación de la patronal es llegar a un acuerdo pero, ha incidido, "solo si pensamos que para este país, para las empresas es algo adecuado".

"Nosotros estamos comprometidos para poder hablar de mejoras (...) nosotros no estamos concernidos en absoluto con un acuerdo de partidos para conformar Gobierno", ha reiterado el presidente de la patronal.

Garamendi ha defendido además que tras las actuales cifras de recuperación de empleo hay "una ley, una normas que han valido para que esto pase", en referencia a la reforma laboral del PP.

"Si es para mejorar estaremos, si pensamos que no es bueno, diremos que no", ha añadido el presidente de la patronal que rechaza sentirse presionado por el Gobierno. "No me siento presionado por nadie (...) mi obligación es que no me presione nadie", ha añadido.

Gobierno, patronal y sindicatos han intensificado esta semana el ritmo de las reuniones, con citas previstas a diario, para avanzar en los cambios en la reforma laboral con el objetivo de consensuar un acuerdo antes de final de año.