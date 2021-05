Garamendi asegura que aún no hay un acuerdo establecido sobre las pensiones. 

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha asegurado que todavía no hay acuerdo sobre las pensiones, y ha advertido de que a las empresas "no les gustaría ser las paganas". Así lo ha indicado este jueves, en declaraciones a los medios de comunicación en Zaragoza, preguntado por la afirmación que realizó este miércoles el secretario general de CCOO, Unai Sordo, señalado que era "factible" alcanzar un acuerdo en materia de pensiones en los próximos días o semanas y que desde UGT apuntasen que este pacto podría ser "inminente".

Garamendi ha añadido que "igual" los sindicatos han llegado a un acuerdo, pero ellos no tienen los "papeles" del mismo. Así, ha aclarado que "no hay nada encima de la mesa" y ha recordado que además de ser un tema "muy importante", no es "de ideología" sino que "hay que evaluar bien ciertas cosas". Sin embargo, "muchas veces se aplica mucha ideología, vamos a ver quién paga la fiesta, a las empresas no nos gustaría ser las paganas, estamos negociando, si hay gente que se anima a decir que hay un acuerdo pues bueno, pero con nosotros no lo hay".

Garamendi también se ha referido a la negociación sobre la prórroga de la prestación por cese de actividad de los autónomos, después de que los cambios que ha propuesto el Gobierno central hayan sido rechazados por asociaciones de autónomos. Así, ha recalcado que el diálogo social se hace "sentado en la mesa" y es normal que haya "gente con distintos criterios sobre cómo solucionar un problema", pero "si algo es importante es la lealtad, es la discreción y trabajar con mucho interés en llegar a ese acuerdo", y "uno de los motivos por los que se rompen los acuerdos es cuando uno de los actores de la mesa filtra sus planteamientos".

De esta forma, ha dicho que el Ministerio de Seguridad Social ha cometido un "error gravísimo" al "filtrar" a la prensa sus propuestas sobre los autónomos, ya que es "un tema delicado, que hay que trabajar y ponerle mucha generosidad por parte de todos". "Lo que han conseguido ha sido que cuando podríamos haber llegado a un acuerdo, lo ha reventado. Estaban las cosas yendo bien, pero fue un error que se filtraran sus opiniones, cuando lo lógico era el diálogo social", ha agregado.