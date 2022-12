Garamendi asegura desconocer datos de la negociación de la subida del SMI.

Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), ha asegurado este jueves "no tener datos" sobre la negociación de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), no sin antes cuestionar las previsiones de crecimiento del Gobierno de España para el próximo año.

Lo ha asegurado durante la asamblea general de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP) celebrada en su sede ubicada en Vigo. Allí, Garamendi ha apoyado a las empresas de la provincia en estos "duros momentos" para las compañías debido a la pandemia del Covid, la Guerra de Ucrania y la inflación.

"La solución son las empresas. Son las que aportan a la sociedad cosas necesarias para que esta avance", ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación. Además, Garamendi ha hablado de la deuda española. "Es una realidad que la deuda española ronda el 117% cuando estaba en el 98%, y en estos momentos vemos que los tipos de interés van a subir, algo que también ha advertido el Banco Central", ha comentado.

En esta misma línea, el presidente de la CEOE ha recordado que "el propio gobernador del Banco de España dijo hace varios meses que posiblemente se podrían rondar tipos del 2% e incluso algo más". "Es algo que debemos saber para ponernos las pilas, hacer las cosas bien y que no nos pille el toro porque no pensemos que no va a ser así. Es una realidad que está ahí", ha añadido.

"El problema lo tiene el Estado"

A la pregunta de si las empresas españolas están preparadas para afrontar la incremento en su deuda, Garamendi ha señalado que "más que las empresas, el problema lo tiene el Estado". "Creo que realmente la principal empresa de este país es el Estado y es donde nosotros lo que planteamos y decimos es que en los presupuestos, cuando pensamos y sabemos que el crecimiento en España el año que viene puede estar en el 1%, están marcando un crecimiento del 2,5%", ha cuestionado.

Garamendi también ha comentado que, cuando España tenía una deuda del 98%, Bruselas decía que había que tener un déficit inferior al 2% pero, en los presupuestos, "se habla de un 4% con la recaudación histórica de máximos de más de 30.000 millones de euros donde es el propio Estado el que participa en el banquete de la inflación".

"Duplicidades en los gastos"

"Si pones estos datos encima de la mesa, lo que te dicen es que hay que hacer algo y nosotros pensamos que hay muchas duplicidades en los gastos de todas las administraciones públicas. De hecho, un estudio que hicimos hace tiempo nos dice que en España podríamos hablar de hasta 80.000 millones de euros que podrían ser mejor gestionados", ha declarado.

El presidente de la CEOE considera que no solo hay que hablar de recaudación sino también de eficiencia en el gasto. "Esta es la realidad y la realidad es que tenemos ver cómo de alguna manera podemos gestionar mejor ese gasto", ha sentenciado. Asímismo, Garamendi ha asegurado "no tener ningún dato" sobre la negociación de la subida del SMI. "A veces nos enteramos por la prensa antes", ha criticado.

El apoyo de la Xunta a las empresas

En la asamblea general de CEP también ha estado el vicepresidente primeiro y conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, quien ha asegurado que la Xunta de Galicia seguirá trabajando con las empresas para que perciban un clima favorable.

En su intervención, Conde ha incidido en que los fondos europeos deben llegar a toda la base del tejido empresarial que conforman las pequeñas y medianas empresas (pymes) como un incentivo para la ejecución de nuevos proyectos. En este sentido, el titular de economía ha lamentado el mal diseño de las convocatorias, la escasa ejecución de ayudas, así como el efecto que está teniendo en las empresas "disuadiéndolas de presentar sus propuestas".