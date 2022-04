Garamendi: "Bajar impuestos no es algo del pasado, sino de presente y futuro". 

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha asegurado este jueves que bajar los impuestos "no es una política del pasado, sino de presente y futuro", y ha insistido en la necesidad de reducir los tipos impositivos y aumentar las bases imponibles.

"Es mucho mejor tener más bases imponibles y menos tipos, y desde el Estado se puede ser más eficiente, y cuando digo Estado hablo de todas las entidades estatales, no sólo del Gobierno, también de las comunidades autónomas, los ayuntamientos y las diputaciones", ha subrayado el dirigente empresarial.

Garamendi, en declaraciones a la prensa durante su asistencia al I Foro de Transformación Digital de la Administración de Justicia, ha defendido que bajar impuestos, como pide el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, es una "buena medida" ante el actual contexto de precios elevados y daría mayor tranquilidad a las personas con rentas más bajas.

El dirigente empresarial ha recordado además que, a la hora de valorar una bajada de impuestos, debe tenerse en cuenta que el Estado ha aumentado la recaudación en 7.500 millones durante los dos primeros meses del año, según los datos que le dio el propio Feijóo durante una reunión que mantuvieron esta semana.

Preguntado por las declaraciones de hoy de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en las que afirma que, en Francia, "la única formación que plantea una bajada de impuestos es la fuerza de ultraderecha", Garamendi ha pedido "que no se haga política con la economía". "No voy a entrar en campañas electorales. Respeto las opiniones de cada uno de los partidos, y lo que diga la señora Le Pen me da igual porque estamos en España", ha asegurado el líder de la CEOE.

Sobre la opinión del Fondo Monetario Internacional (FMI) de que una rebaja generalizada de impuestos genera más inflación, Garamendi ha hecho hincapié en que "lo que está diciendo el FMI es que se tenga rigor presupuestario y ortodoxia económica", algo que CEOE "lleva tiempo" pidiendo. "No consiste en recaudar más sino en gestionar mejor", ha zanjado.