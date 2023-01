CEOE ve interesante ligar salarios al IPC en función de la marcha de las empresas

El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, recoge el guante lanzado la pasada semana por Unai Sordo, líder de Comisiones Obreras. El líder de la CEOE considera que la propuesta del sindicato de ligar el alza de salarios a la inflación pero dependiendo también de la situación económica por la que atraviese cada empresa "abre un espacio interesante" para el diálogo. Sindicatos y empresarios fracasaron el año pasado en el intento de pactar un acuerdo de negociación colectiva que fijase la revalorización de sueldos de cara a los próximos ejercicios en pleno rally de la inflación, que despidió el año con un alza media próxima al 8,5%.

"Es un poco en la onda que siempre hemos dicho. Nosotros no estamos diciendo que no se puedan subir los salarios. Tiene todo el sentido que puedan subir más en aquellos sitios o en aquellos espacios en los que vayan las cosas mejor y no puedan subir tanto en aquellos sitios o espacios donde puedan subir menos", ha apuntado Garamendi en declaraciones a los medios de comunicación a su salida de un encuentro celebrado este lunes ente empresarios españoles y mexicanos.

El presidente de la patronal ha asegurado que las mesas de negociación de los convenios siguen abiertas, con los empresarios sentados, y ha añadido que es "interesante" que se hable sobre ellos. Unai Sordo propuso el pasado jueves ligar la cláusula de revisión salarial a la marcha económica real de las empresas, además de a la evolución de la inflación. "Estamos por la labor de que se ligue a la marcha económica real de las empresas y de los sectores. Esto es lo que habitualmente la CEOE quiere hacer. Asumimos el reto, pero cojamos el toro por los cuernos. Dotémonos de un índice para que en las mesas de negociación colectiva, que son más de 1.000, tengamos en cuenta la marcha real de las empresas", planteó Sordo la semana pasada en un encuentro informativo.

CCOO sostiene que la elaboración de ese índice "es relativamente sencilla", porque los datos ya existen, y que solo depende de la "voluntad de hacerlo". El sindicato aludió al Sistema para la Mejora de la Información Económica para la Negociación Colectiva (Sienn), que incluya los datos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), la Tesorería General de la Seguridad Social, el servicio estadístico del Ministerio de Trabajo, el Instituto Nacional de Estadística, la Comisión Nacional Consultiva de Convenios Colectivos y miembros del Consejo Superior de Estadística. De esta forma, se podrían cruzar datos sobre salarios y beneficios de las empresas.

CEOE insiste en un alza del salario mínimo del 4%

Sobre otro de los asuntos clave del ámbito laboral, Garamendi también ha recalcado que la patronal ya presentó su propuesta para la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para este ejercicio y se reafirma en un incremento del 4%. "Nadie está diciendo que no suban los salarios, absolutamente nadie. Creemos que, además, efectivamente, hay que hacer algo, pero hay que hablar en conjunto, no solo de una cifra", apunta el líder de los empresarios. Esta propuesta ya ha sido rechazada recientemente por los sindicatos mayoritarios.

Garamendi apuesta por tener en cuenta "más variables", no solo la cifra, a la hora de abordar la subida del SMI, y se ha referido a la situación de sectores concretos, como el campo, o de las empresas que puedan estar "en pérdidas". Según ha dicho, hasta la fecha, el Ministerio de Trabajo y Economía Social no ha convocado a los agentes sociales a una nueva mesa de negociación. La patronal no acudió a la única reunión convocada hace unas semanas, si bien remitió un documento por escrito.

Los agentes sociales solo se han reunido en una ocasión, el pasado 21 de diciembre. El Gobierno llevó a esa mesa de negociación las recomendaciones publicadas por la Comisión de Expertos, que planteaban una horquilla de subida de entre el 4,6% y el 8,2% para 2023. Eso equivaldría a fijar el SMI de este ejercicio entre los 1.046 euros y los 1.082 euros brutos al mes en un total de catorce pagas.