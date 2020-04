Garamendi: "Parte del retraso es por la ineficacia del Gobierno con los EPI"

Nuevo aviso (y crítica) del presidente de la CEOE. El líder de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Antonio Garamendi, ha reprochado este lunes al Gobierno de Pedro Sánchez "la ineficacia" a la hora de contar con los recursos y materiales de protección necesarios frente a la pandemia del coronavirus, lo que ha causado "parte del retraso" en la desescalada.

Así lo ha señalado en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, en la que ha indicado que las empresas han sido "más eficientes que el propio Gobierno" en traer los equipos de protección individual: "Se podía haber levantado parte del estado de alarma si hubiéramos tenido EPI", ha afirmado.

"Es importante que se empiecen a poner sobre la mesa cifras, fechas y protocolos de apertura para la desescalada, de manera que cada uno sepa actuar en su negocio y su trabajo", ha subrayado. En cuanto a la propuesta del presidente del Gobierno sobre unos nuevos Pactos de la Moncloa, Garamendi ha manifestado que el término no les gusta "porque segundas partes nunca fueron buenas" y los acuerdos del año 1977 supusieron un pacto para pasar de una dictadura a la democracia.

Sobre un Pacto de Moncloa

Ha indicado que, sin embargo, ahora no se trata de abordar un cambio de modelo de país, sino de poner en marcha una reconstrucción económica y ha querido dejar claro que ellos se sienten "a gusto con la Constitución y la Monarquía parlamentaria" que existe actualmente en España. En este sentido, ha manifestado que si algunos pretenden "aprovechar" la situación para "cambiar otras" cosas, ellos no estarán en eso. "No nos gustaría que se jugará dialécticamente con cosas para cambiar el modelo de país; no es eso, se trata de poner en marcha un tema económico por una pandemia", ha insistido.

"Si se pretende, a través de esta pandemia del coronavirus, aprovechar para cambiar otras cosas" que no sean planteamientos para la reconstrucción económica, "ahí no nos encontrarán". "Si lo que se pretende es dar planteamientos para la reconstrucción económica de España, no va a haber ningún problema" y los empresarios irán "a sumar y a aportar", ha defendido.

Ha manifestado que a la comisión que se constituya en el Congreso acudirán con las manos y los ojos abiertos, dispuestos a colaborar. Ha indicado que, de momento, se hacen grandes anuncios, pero "vamos a ver qué nos plantean", porque hasta ahora no hay ningún programa de lo que nos quieren hablar. "Por el momento, no tengo programa de lo que se quiere hablar. Puede hablar grandes palabras y poco prácticas, o cosas prácticas que parecen menores y sean importantes" ha apuntado.

Ampliar los ERTE

En cuanto a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), Garamendi ha propuesto que estos se amplíen en algunos sectores más allá del estado de alarma porque "no es real que un hotel o en un restaurante vayan abrir al día siguiente" y, además, estos establecimientos "no tendrán la capacidad actual para tener el empleo que tenía". Por último, ha destacado que España está "mejor" preparada que en la anterior crisis económica, con un peso de las exportaciones que representa el 30 por ciento, mientras que antes era el sector de la construcción el que tenía este porcentaje.