Garamendi confirma que CEOE volverá a la mesa de diálogo por "responsabilidad"

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha confirmado este lunes que la organización empresarial volverá a la negociación con el Gobierno por "responsabilidad" y porque hay que hablar de las cosas que "de verdad" importan en este momento, como el turismo, la automoción y el comercio, sectores que se están viendo muy golpeados por la crisis sanitaria.

"Con responsabilidad, nos sentamos a la mesa porque eso nos preocupa, el día a día, ver cómo reconstruimos el país y es evidente que la iniciativa privada es parte fundamental de esa reconstrucción", ha señalado Garamendi en declaraciones a la cadena SER recogidas por Europa Press. No obstante, el dirigente empresarial ha querido dejar claro que la CEOE no se levantó de la mesa de negociación, sino que se encontró con que había "otra gente sentada", en referencia a Bildu, que firmó un acuerdo con el PSOE y Unidas Podemos para la derogación de la reforma laboral.

"Nosotros lo que hicimos fue reaccionar a eso, porque nos encontramos con un papel que no estaba en el diálogo social, que se lo saltaba", ha subrayado Garamendi, que también ha apuntado que la reacción de la CEOE de suspender temporalmente el diálogo con el Gobierno se debió a "con quién" se había firmado el acuerdo y a una "quiebra" de la confianza.

"Cuando te anuncian cosas que sabes que pueden ser muy malas para la economía, la gente se retrae, y digo todo el mundo, no se invierte dinero en sitios donde no hay seguridad de cómo funcionan las cosas y eso nos hizo quebrar la confianza", ha explicado. No obstante, la reacción de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Nadia Calviño, afirmando que el tema de la derogación de la reforma laboral "no tocaba" ahora, fue para la CEOE "un paso importante para que quedara un hilo para poder seguir hablando con este Gobierno", ha apuntado Garamendi.

El dirigente empresarial ha asegurado que la relación de la patronal con todos los ministerios es "fluida" y ha precisado que, a raíz del acuerdo con Bildu, sólo intercambió un whatsapp con la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, con quien todavía no ha hablado, aunque espera hacerlo el jueves, durante la videoconferencia sobre diálogo social que preside Calviño y en la que participan varios ministros.

Con respecto a la derogación de la reforma laboral, Garamendi ha advertido de que "sería un mal paso" justo ahora, cuando se prevé que el paro se dispare al 20%. "Hay que fijarse en los aspectos positivos de la reforma laboral, fue clave en la recuperación anterior", ha destacado Garamendi, que ha añadido que la CEOE está dispuesta a hablar sobre esta reforma en el diálogo social, pero para "mejorarla".