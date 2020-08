Garamendi o el arte del control de daños para alcanzar acuerdos con el Gobierno

El presidente de la máxima institución corporativa del país, auténtico estandarte de los empresarios en España como es la CEOE, está llamado a desempeñar un papel preponderante durante esta crisis. La pandemia ha situado a Antonio Garamendi en el centro del complejo juego de equilibrios en el que se ha convertido la mesa del diálogo social, donde el flanco sindical de CCOO y UGT inclina la balanza de manera decidida hacia el Ministerio de Trabajo. Los que le han tratado en los últimos meses le definen como un experto en el arte del control de daños. "En cada negociación, está abocado a buscar el mal menor", comentan desde la confederación en referencia a la situación de desventaja en la que acude la patronal a las reuniones con el Gobierno. En paralelo, tiene que lidiar a diario con las distintas sensibilidades de sus socios para que nadie se sienta discriminado en Diego de León. De puertas para adentro, de nuevo, equilibrio y control de daños.

No va a ser tarea fácil. Desde el estallido de la pandemia, Garamendi se puso a disposición del Gobierno, aunque pronto empezaron los roces. El primero se produjo el día 4 de marzo, a raíz de la publicación por parte del Ministerio de Trabajo de una polémica guía de actuación en el ámbito laboral en relación con el coronavirus. En aquel momento, la CEOE consideró que el Ministerio estaba generando alerta y confusión al llamar a la paralización de la actividad en los centros de trabajo ante el peligro de contagio, al no corresponder este criterio con la evaluación del riesgo efectuada por las autoridades sanitarias. Aunque hoy se constata que aquella alerta estaba fundada, lo que criticaba Garamendi era que Yolanda Díaz había elaborado esta guía al margen de los interlocutores sociales, que por otro lado sí estaban colaborando con el Ministerio de Sanidad.

Garamendi insistió desde el minuto uno en que el país no debía pararse. Nos estábamos jugando los años de recuperación y el empresario vasco advertía de que el confinamiento total tendría un impacto catastrófico sobre la economía, como así ha sido. Pero con la curva de contagios disparada, el cierre total de toda actividad no esencial fue inevitable y en ese momento se produjo el segundo gran choque con el Ejecutivo. Los empresarios cuestionaron, de nuevo, que el Gobierno estableciera las condiciones de la paralización de las actividades sin negociarlas con ellos, los principales afectados por esta drástica medida que acabó teniendo unos efectos sin precedentes sobre el tejido productivo. Si el PIB ya se había hundido un 5,2% en el primer trimestre del año, en el segundo trimestre la contracción podría rozar el 22%, según las estimaciones preliminares del Banco de España.

Con todo, el presidente de la CEOE ha seguido intentando llegar a acuerdos con el Gobierno. El ejemplo más claro son los pactos alcanzados en materia de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) para permitir a las empresas que hibernen sus plantillas durante la pandemia. Si bien hay que recordar que aquí también han sido evidentes las desavenencias con el Ejecutivo, a quien la patronal ha pedido un mayor esfuerzo económico para seguir prorrogando los ERTE hasta final de año. De momento, el Gobierno ha accedido a ampliar las condiciones favorables para empresas y trabajadores, como exoneraciones de cotizaciones y no exigencia de periodo de cotización previo para acceder a las prestaciones, hasta septiembre, aunque se mantiene viva una comisión tripartita para tomar el pulso del mercado laboral durante el verano y decidir si deben prorrogarse hasta final de año.

En los días previos a la firma del segundo gran acuerdo en esta materia, Garamendi llegó a levantarse de la mesa de negociación. Fue por el pacto entre el Ejecutivo y EH Bildu, en el que se hablaba de derogar de forma "íntegra" la reforma laboral. Tras formarse un gran revuelo político, los socialistas salieron a matizar el texto, defendiendo que sólo pensaban eliminar los aspectos más lesivos de la misma, tal y como está reflejado en el acuerdo de Gobierno de coalición con Unidas Podemos. Con la intención de buscar salidas a los sectores más afectados por la pandemia, la patronal volvió a sentarse a negociar gracias a la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, cuyas palabras asegurando que no tocaba ahora derogar la reforma laboral supusieron para la CEOE "un hilo" para seguir hablando con el Gobierno socialista, en palabras del propio Garamendi.

Finalmente, las aguas volvieron a su cauce. Y lo hicieron de manera tan armoniosa que tras alcanzarse ese segundo acuerdo para prorrogar los ERTE hasta septiembre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiso hacer protagonistas del diseño del plan para la recuperación económica a los agente sociales, invitándoles a los jardines del Palacio de La Moncloa. Lo que allí se firmó, más que un acuerdo, fue una declaración de intenciones. Un documento de apenas seis páginas en el que el Ejecutivo se compromete con los agentes sociales a estudiar algunas políticas en materia de empleo, fundamentalmente, pero que fue más una foto para Europa que un avance de calado en la relación tripartita. A nadie se le escapó la importancia que tenía en aquel momento para Sánchez mostrar a las autoridades europeas que pese a la falta de consenso político, el Gobierno español es capaz de acercar posturas con los agentes sociales. Aquella mañana tanto desde la patronal como desde los sindicatos no ocultaban su perplejidad por el acto en sí mismo, pero admitían la relevancia del contenido del mismo de cara a la negociación del fondo de reconstrucción europeo.

Insomnio por Iglesias

"Lo de los jardines de La Moncloa fue un trágala necesario", reconocen en la cúpula de la CEOE. Los empresarios no olvidan con qué Gobierno están tratando. A fuego tienen grabadas las declaraciones de Pedro Sánchez en las que afirmó que no podría dormir tranquilo con Pablo Iglesias como vicepresidente. En conversaciones privadas admiten que a ellos también les provoca cierto insomnio el líder de Unidas Podemos. No en vano, han sido numerosas las ocasiones en las que ha atacado de manera pública y directa a las empresas, especialmente a buques insignia del país como Inditex o Banco Santander. Aunque el líder morado se ha esforzado en los últimos meses por limar asperezas con el Ibex, en la patronal sigue existiendo cierto recelo por su figura y la de su compañera de partido y ministra de Trabajo.

La relación con Yolanda Díaz es fluida, si bien los postulados que defiende en materia laboral no encajan en el imaginario de Garamendi. El empresario vasco ha criticado algunas manifestaciones de la ministra de Trabajo en los medios de comunicación, por ejemplo, cuando ha defendido que el teletrabajo "no le puede salir gratis a las empresas". Este último asunto, por cierto, es otro de los caballos de batalla de Díaz durante esta pandemia. La crisis sanitaria lo ha acelerado todo y lo que antes era una regulación a implantar a medio e incluso largo plazo se ha convertido en una cuestión de urgente prioridad. El presidente de la CEOE es consciente de esta necesidad y de tantas otras, como la implantación de los planes de igualdad en las empresas para acabar con la brecha salarial de género, otra de las negociaciones en curso en las que inevitablemente va a tener que seguir practicando su particular política de control de daños.

En el seno de la patronal, Garamendi ha llevado a cabo sus propias iniciativas particulares para aportar soluciones a esta crisis desde el mundo de la empresa. Destacó por su magnitud y representación la cumbre "Empresas españolas: liderando el futuro". Allí acudieron los primeros espadas del tejido productivo español para poner sobre la mesa sus demandas y también para aportar ideas. De allí salió un decálogo que se ha puesto en manos de los principales organismos económicos nacionales e internacionales implicados en el diagnóstico de situación de cara la recuperación económica, incluido el Gobierno de Pedro Sánchez. Una iniciativa a la que ha seguido la creación de una oficina técnica de apoyo a las empresas que optarán a los fondos europeos, en colaboración con la consultora PwC, que pretende estar funcionando a pleno rendimiento el próximo mes de septiembre.

El presidente de la CEOE está volcado en estos momentos en aportar a la recuperación. Durante los próximos meses seguirá negociando con el Gobierno y los sindicatos futuros acuerdos que permitan la extensión del escudo económico para paliar el golpe de esta crisis en las empresas. El control de daños seguirá siendo su clave pero sin olvidar que, en un plazo no tan largo, el Gobierno va a poner en marcha medidas que tiene pendientes desde que Sánchez llegó a la Moncloa y firmadas con Iglesias. Se trata de la subida de impuestos a las grandes empresas y la derogación de algunos aspectos de la reforma laboral de 2012. Garamendi ha insistido en que no es el momento de hablar de estos asuntos ("las crisis no se financian con impuestos sino con deuda pública", advirtió durante la cumbre de CEOE) pero sabe que tarde o temprano se abordarán en la mesa del diálogo social y entonces, de nuevo, tendrá que recurrir al arte del control de daños.