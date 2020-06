Garamendi se deja 700.000 euros extra en nóminas para armar su 'dream team'

Los tiempos de las apreturas financieras en los que CEOE debía recurrir a medidas de contingencia para mantener sus cuentas en orden han pasado. Las estrictas medidas de ajuste y control del gasto impuestas por Juan Rosell a partir del año 2012 y la resolución favorable del expediente de devolución de cerca de 13 millones de euros en fondos de formación abierto por el Ministerio de Trabajo, que se han quedado finalmente en 4,4 millones, han proporcionado a la organización empresarial un desahogo financiero que se ha traducido en el cierre con más de nueve millones de euros de superávit del ejercicio de 2019, según se refleja en las cuentas anuales de CEOE.

El saneamiento de las cuentas de la organización ha permitido a Antonio Garamendi configurar a placer su equipo de confianza. Los presupuestos de 2019 ya anticipaban que la organización iba a realizar un esfuerzo sin precedentes en los últimos años en la cuenta de gastos de personal para dar acomodo a ese nuevo equipo directivo, pero los datos definitivos que CEOE acaba de publicar en su Portal de Transparencia revelan que esas previsiones se han quedado cortas a la postre y que la política de fichajes del presidente ha obligado a estirar en más de medio millón de euros el presupuesto previsto para pagar las nóminas del personal de las principal organización empresarial del país.

En cifras contantes y sonantes, CEOE gastó en sueldos y salarios del personal algo más de seis millones de euros (6,184 millones de euros), un umbral que la organización no rebasaba desde el año 2012, muy por encima del crédito previsto para el particular en los Presupuestos de la organización para el ejercicio (5,627 millones de euros) y alrededor de 700.000 euros por encima del gasto en ese capítulo registrado en el año 2018, el último de Juan Rosell al frente de CEOE.

Entre las causas de este incremento, la activa política de fichajes del nuevo presidente de los empresarios para incorporar a la organización personalidades de prestigio y relevancia en el mundo de la economía. En este tiempo Garamendi ha metido en nómina de la patronal a Marta Blanco, ex directora general de Turismo de la Comunidad de Madrid, ex consejera de Aena e ICEX y una de las altas funcionarias de confianza en las etapas de Gobierno del PP, para reforzar el perfil internacional de la organización como presidenta de CEOE Internacional y vicepresidenta de la organización; a Gregorio Izquierdo, ex presidente del INE y ahora secretario general del Instituto de Estudios Económicos y analista jefe de CEOE; o a María Teresa Gómez Condado, otra alta funcionaria con una dilatada trayectoria en la Administración del Estado, donde ha ocupado puestos de relevancia como la Subsecretaría de dos ministerios o la Dirección General de Muface, que ahora preside CEOE Campus, el nuevo brazo formativo de la organización empresarial.

En el proceso Garamendi también ha renovado algunas de las áreas clave de CEOE, como la de Relaciones Laborales, donde Rosa Santos ha relevado a Jordi García Viña en la posición estratégica de negociadora de la organización empresarial en el ámbito del diálogo social. El relevo ha traído de la mano más cambios dentro de ese área de importancia crítica para la reputación pública de la organización empresarial con la incorporación de la profesora de Derecho del Trabajo, Olimpia del Águila, como responsable del segmento de Seguridad Social y de nuevo personal técnico en el área.

OTRO FRENTE CON YOLANDA DÍAZ: A JUICIO POR LA FORMACIÓN

Hay otros factores que también influyen en el repunte de los costes de personal de CEOE. Hay que recordar que desde el año pasado el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, dispone de una asignación de 300.000 euros, que aunque no computa en la cuenta de 'sueldos y salarios' de la organización, sí que eleva el capítulo general de los gastos de personal. Desde la organización se recuerda, asimismo, que en 2019 se acordó una subida general de sueldos del 2% tras años de contención salarial y también que el incremento de la plantilla de CEOE se corresponde con un menor recurso a la contratación de externos. Y es cierto que la cuenta de gastos encargados a externos se redujo en 800.000 euros en 2019, si bien hay que tener en cuenta que en 2018 tuvo lugar la Asamblea Electoral de CEOE que es un gasto extraordinario significativo. El gasto en asesoramiento externo no sólo no se redujo, sino que se incrementó en 30.000 euros durante 2019.

El año pasado fue el ejercicio en el que se disiparon los oscuros nubarrones que pesaban sobre el futuro financiero de la organización a cuenta de su controversia con el Ministerio de Trabajo a cuenta de la aplicación efectiva o no de cerca de 13 millones de euros en subvenciones a la formación, que el Ministerio consideró en un primer momento que estaban suficientemente justificadas. CEOE acordó con la anterior titular del Ministerio de Trabajo, Magdalena Valerio, un cauce de arbitraje no judicial para tratar de resolver el asunto de forma pacífica y éste decretó que el volumen de gasto no justificado no ascendía a 13 millones de euros sino a apenas 4,4 millones.

CEOE no se ha dado por satisfecha con esa resolución, que está en el origen de los nueve millones de euros de superávit que presentan sus cuentas de 2019, y ha resuelto acudir a la Audiencia Nacional para pelear por que se reconozca en los tribunales que no hubo ningún tipo de abuso y que tanto CEOE como Cepyme - la organización sobre la que pesa la parte del león de la controversia - aplicaron todos esos fondos a los fines a los que estaban destinados y con suficiente acreditación.