Garamendi denuncia que la reforma de las pensiones es un impuesto al talento. 

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha sostenido este martes que la segunda parte de la reforma de las pensiones supone un "impuesto al talento" que restará competitividad a las empresas españolas en el plano internacional. El representante de los empresarios ha subrayado que el tejido empresarial español está compuesto de miles de pequeñas y medianas empresas que han conseguido avanzar en su proceso de externalización, algo que sostuvo el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del año 2022. Garamendi ha criticado que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones haya centrado toda la negociación para hacer sostenible el sistema de pensiones sobre los ingresos, en lugar de abrirse a incorporar las propuestas de los empresarios en materia de impuestos o ahorro público.

Además, el líder de la CEOE ha denunciado que la cartera de José Luis Escrivá no haya compartido sus proyecciones económicas, lo que ha impedido cualquier acuerdo tripartito. "No tenemos la memoria económica, no tenemos las predicciones económicas. ¿Cómo vamos a trabajar de esta manera?", se ha preguntado el representante de los empresarios durante su intervención en el foro organizado por la patronal de autónomos ATA. Garamendi también ha reprochado que el Gobierno haya evitado el diálogo social para desarrollar su reforma de las pensiones y que en su lugar se haya limitado a convocar un puñado de reuniones en menos de una semana, una vez ya había comprometido la estrategia a seguir con Bruselas y con sus socios de Gobierno.

Garamendi ha recordado que las pensiones son una cuestión que afecta a todos los españoles, pero que pivota sobre los acuerdos que alcancen empresarios y trabajadores, ya que los empleados en activo son los que sustentan el sistema. "Que se nos haya orillado (de la negociación) no es de recibo. La clave del futuro de las pensiones es el empleo de calidad, las empresas vamos a seguir trabajando por nuestro país, para crear empleo", ha asegurado. Sin embargo, la patronal se niega a caer en la "complacencia" y destaca los problemas del acuerdo que se espera que cierren a lo largo de este martes el Ministerio de Seguridad Social y las centrales sindicales, UGT y CCOO.

La reforma de pensiones dispara los costes del empleo

El presidente de la CEOE ha señalado que el aumento de las cotizaciones, que implica un alza de los costes laborales que asumen las empresas, es un "impuestazo al empleo" y un "recorte enorme a la atracción de talento". Garamendi entiende que la reforma de las pensiones se ha abordado desde "un punto de vista recaudatorio" por parte del Gobierno, que va a mermar la capacidad de atraer el talento necesario para los procesos de digitalización y transición hacia la sostenibilidad. Para el líder de la patronal, el incremento del peso de las cotizaciones va a tener implicaciones en términos de competitividad internacional, dado que entiende que se va a traducir en una "faltad de competitividad brutal respecto a otros países del entorno".

No obstante, Garamendi ha destacado la capacidad de llegar a acuerdos con el resto de agentes sociales y ha tomado como ejemplo la estrategia sobre la Salud y Seguridad en el trabajo firmada hace unas semanas tras casi un año de negociación. El presidente de CEOE ha destacado las aportaciones de la patronal en las 15 mesas en las que ha participado a pesar de no haberse dado la mano con el Gobierno y los sindicatos. Sin embargo, ha reprochado que el Ejecutivo quiera introducir cambios, pero que estos sean financiados por el resto, "te invito a cenar, pero invitas tú", ha ironizado haciendo referencia a la ruptura de las conversaciones para la subida del SMI.

"Cuando se dice que el empleo está aguantando, es cierto y es una buena noticia, pero tenemos el problema del cierre de pequeñas empresas y la caída de la afiliación de los autónomos", ha recordado. Por ello, la patronal ha expresado su "rechazo frontal" a las soluciones planteadas por el equipo de Escrivá, a pesar de no haberse levantado de la mesa. La negociadora por parte de los empresarios, Rosa Santos, reconocía este lunes que ese lado de la mesa había "claudicado" ante la imposibilidad de firmar algún acuerdo. Si bien, la CEOE no ha renunciado a hacer aportaciones hasta que se cierre el texto definitivo, que será presentado este miércoles en la Comisión para el seguimiento del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados.

El acuerdo se cerrará en las próximas horas

El Gobierno se comprometió en la reunión del lunes a entregar un último documento a primera hora de este martes, una vez hubiera valorado las peticiones de CCOO y UGT en materia de pensiones mínimas y el complemento de género. Como mínimo se establecerá un suelo para las pensiones mínimas y un complemento de género que sumará un 10% del PIB a la revalorización anual en 2024 y 2025, según el último papel. Al tiempo que las patronales han convocado a sus consejos federales a lo largo de la mañana del miércoles para dar el respaldo definitivo al texto antes de que Escrivá acuda al Congreso, ya que la comparecencia está prevista para la tarde.

A la espera de conocer los últimos matices, el resultado de las conversaciones ha sido duplicar el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que pasa de un 0,6% al 1,2% y será de aplicación para todos los tipos amparados por la Seguridad Social. Además, las cotizaciones máximas se elevarán un 38% hasta 2040, mientras que las pensiones máximas solo lo harán un 20% hasta 2065. Y se establece una nueva cuota de solidaridad para los salarios que excedan el límite de cotización que alcanzará el 6% en 2045. Por último, respecto al cómputo, se combinará el sistema actual (25 años) con la posibilidad de tener en cuenta los últimos 29 años con la exclusión de los dos peores para llevar a cabo el cálculo de la pensión, de forma que la Seguridad Social seleccionará automáticamente el mecanismo más beneficioso para el jubilado.