Garamendi estudiará la subida salarial pero critica que pidan subir impuestos. 

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha afirmado este jueves que estudiarán la propuesta salarial de CCOO y UGT. Sin embargo, se ha mostrado "sorprendido" del apartado en el que piden al Gobierno que suba impuestos a las empresas al 15% si no llegan a un acuerdo.

Garamendi ha realizado estas declaraciones antes de su participación en la Jornada Forinvest en Alicante, al ser preguntado por la propuesta salarial de CCOO y UGT en la negociación con la patronal con el objetivo de pedir subidas salariales del 5% en 2022, del 4,5% en 2023 y del 3,75% en 2024.

Garamendi ha afirmado que analizará la propuesta de los sindicatos, al tiempo que se ha mostrado "sorprendido" por un apartado del documento. "No lo entiendo, dicen que si no llegamos a un acuerdo, están pidiendo que el Gobierno suba impuestos a las empresas al 15%", ha criticado. Igualmente, ha asegurado que van a trabajar la propuesta de los sindicatos, pero ha reiterado su sorpresa por este punto porque considera que es "la intervención del Estado en algo que justamente no debería estar".

"Lo que hay que hacer es que las empresas fluyan. Las empresas están teniendo un problema enorme de costes, a cuenta de la energía, en muchos casos también de las materias primas", ha lamentado, al tiempo que ha señalado que el gobernador del Banco de España y los economistas han alertado de la inflación de segunda ronda, por lo que ha abogado por "gestionar de una forma razonable".

Respecto a la propuesta sindical, también ha expresado no entender "que se plantee que el Gobierno sea el que tenga que marcar en cada sector cuál es el índice o no". "Estaríamos hablando de salario mínimo, máximo o medio. Sería el SMI global y eso no entraría en lo que pudiéramos hablar", ha recalcado.