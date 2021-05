Garamendi: "La prórroga de los ERTE es otro buen ejemplo del diálogo social".

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha asegurado este jueves que el acuerdo alcanzado junto a los sindicatos con el Gobierno para prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) es "otro buen ejemplo de lo que es el diálogo social".

En declaraciones a los medios antes de participar en un acto organizado por elEconomista, Garamendi ha valorado que este acuerdo que es "bueno para España" desde el punto de vista de los trabajadores, de las empresas y del Gobierno y ha restado importancia a la dificultad para lograr alcanzarlo.

"En el diálogo social vas llegando a un punto en el que nosotros escuchamos lo que dicen los de enfrente y los de enfrente lo que decimos nosotros", ha señalado el líder de los empresarios. Ha recordado que su negativa a cerrar el pacto antes respondía a su "preocupación" por los trabajadores que quedaban fuera de las actividades protegidas.

Garamendi ha recordado que "hay muchas actividades que están muy mal, los aviones no vuelan y tienen al 50 % de su plantilla en ERTE, los autobuses que llevan a los turistas a los hoteles tampoco funcionan, la hostelería tiene restricciones".

"San Fermín no va a haber este año, ni fiestas en los pueblos. ¿Dónde están los fuegos artificiales? ¿Son empresas zombi?, no", ha dejado claro el presidente de la CEOE, quien ha recordado que las restricciones afectan también a las al mundo de la cultura, el deporte y el ocio. Estas empresas, ha dicho, no son empresas zombis sino que necesitan "un empujón", porque el efecto inmunidad llegará en septiembre y no en junio como se dijo.

Preguntado por si esta negociación ha condicionado la de las pensiones, el presidente de la CEOE ha asegurado que "nosotros separamos perfectamente los temas" y que la mesa de pensiones está abierta y "trataremos de que progrese adecuadamente".