Garamendi releva a su peón en el diálogo social en pleno pulso con los sindicatos

El nuevo presidente de CEOE, Antonio Garamendi, continúa configurando el equipo que le acompañará durante los próximos cuatro años al frente de la principal organización empresarial del país. Según ha confirmado La Información de fuentes próximas a la organización empresarial, su último fichaje es Rosa Santos, hasta hace unos días senadora por Aragón del Grupo Popular (pertenece al PAR), ex directora general de Trabajo en el Gobierno de Aragón de Luisa Fernanda Rudi (2011-2015) y también ex secretaria general de la Confederación de Empresarios de Aragón, que asumirá en los próximos días la dirección del Área de Relaciones Laborales de CEOE, hasta ahora en manos de Jordi García Viña.

Garamendi ha decidido ejecutar este movimiento en un contexto particularmente delicado para el diálogo social, con cinco mesas de negociación abiertas, conversaciones muy avanzadas en algunas de ellas y con un real decreto de 'contrarreforma laboral' en puertas con expectativas bastantes inquietantes para el banco empresarial.

Es precisamente por la complejidad de ese escenario por lo que la decisión del presidente de CEOE de acelerar el cambio ha causado más sorpresa a nivel interno. Fuentes de la organización empresarial no se explican por qué ese cambio no se ha producido antes o por qué no se ha retrasado unas semanas hasta que se resuelva al menos la 'contrarreforma laboral' comprometida por el Gobierno.

Sobre la mesa de negociación están, por ejemplo, la posibilidad de que el Gobierno regule la obligatoriedad de implantar controles horarios en todas las empresas del país, el endurecimiento de los trámites para realizar ajustes de plantilla o que imponga nuevas restricciones a la subcontratación de empresas y trabajadores. Todo ello, apenas unas semanas después de aplicar una subida histórica del 22% en el Salario Mínimo Interprofesional y de elevar las cotizaciones que pagan las empresas a través de un decreto urgente aprobado el 28 de diciembre para su aplicación a partir del 1 de enero de este año.

A la nueva responsable del Área de Relaciones Laborales de CEOE le tocará subirse en marcha a un proceso que se dirime en cinco mesas de negociación, las activadas en julio después de la primera reunión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, con el diálogo social: Empleo y Relaciones Laborales; Formación y Cualificación Profesional; Seguridad Social y futuro de las pensiones; Fomento de la Igualdad; y Lucha contra la Economía Sumergida y el Fraude Laboral.

Con experiencia en el mundo empresarial

Rosa Santos (Soria, 1968) acredita una dilatada trayectoria profesional en el mundo de lo laboral. Licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza y especializada en Derecho de la Empresa ha orientado su carrera profesional en el mundo del Derecho del Trabajo. Fue directora general del Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje - encargado de resolver los conflictos laborales que no encuentran solución en la concertación social - entre 2006 y 2011, y a partir de ese año hasta 2015 fue directora general del Trabajo en el equipo de Gobierno de Luisa Fernanda Rudi, en Aragón.

Tras su paso por el Ejecutivo aragonés y el cambio de gobierno en Aragón en 2015, Rosa Santos se incorporó al Grupo Parlamentario Popular en el Senado como senadora electa por Zaragoza, en representación del PAR. Precisamente fue el presidente de esa formación, Arturo Aliaga, el que hace menos de una semana anunció en Zaragoza la decisión de Santos de abandonar la política activa "por motivos personales y profesionales".

Durante su carrera, Rosa Santos ha presidido la Comisión Permanente del Consejo de Relaciones Laborales y del Consejo de Seguridad y Salud Laboral de Aragón; ha sido vocal del Consejo Nacional de Empleo, de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, del Patronato de la Fundación Nacional para la Prevención de Riesgos Laborales y de la Comisión Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo.

También ha ocupado puestos de responsabilidad en las organizaciones empresariales. Fue secretaria general de la Confederación de Empresarios de Aragón y formó parte como vocal de la Junta Directiva de CEOE. En los próximos días se incorporará al equipo directivo de la nueva CEOE de Antonio Garamendi como responsable de Relaciones Laborales.