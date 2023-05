Garamendi: "Los salarios suben y la negociación colectiva está funcionando".

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha dicho este martes que los salarios en España "están subiendo" y que "la negociación colectiva está funcionando como siempre", con 10 millones de trabajadores con los convenios firmados y una subida media en los negociados en este año del 4,8 %.

Garamendi se ha manifestado así en una entrevista en la Cadena SER, recogida por EFE, después de que ayer, en el Primero de Mayo, UGT y CCOO lanzaran un ultimátum a la patronal de los empresarios para que cierre un acuerdo salarial, pues si no, según advirtieron, la conflictividad irá en aumento con huelgas en los sectores con convenios bloqueados. No obstante, Garamendi ha reconocido que en momentos "complicados", como el actual, la negociación "es más lenta", aunque "la realidad es que en estos momentos 10 millones de trabajadores tienen sus convenios firmados y se siguen firmando convenios".

Respecto al bloqueo de las negociaciones entre patronal y sindicatos para cerrar un nuevo acuerdo de negociación colectiva, el AENC, ha afirmado que se sigue trabajando en ello y que la "discreción es clave" para que llegue a buen término. "No es cierto que nos hemos levantado. Llevamos trabajando meses", ha señalado, subrayando que lo que pasa es que en un momento del año pasado los sindicatos plantearon algo que la patronal no podía aceptar, lo que "no quita que esa negociación haya seguido funcionando".

"El acuerdo nacional de convenios es una recomendación, una recomendación genérica"

Garamendi ha indicado no obstante, que "el acuerdo nacional de convenios es una recomendación, una recomendación genérica". Ha asegurado que "en estos momentos hay sectores que van mejor y otros que van peor, y no es tan fácil encajar los términos como pudiera ser en otro tiempo". Sin embargo, confía en que se pueda sacar adelante el acuerdo, al tiempo que ha manifestado que "lo que realmente es importante" son los convenios de los sectores y de empresa.

Ha dicho que los contactos con los sindicatos "están siendo permanentes" y que ayer mismo habló con los líderes de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, para felicitarles por el Día del Trabajo. Según Garamendi, los problemas que hay es que los sindicatos plantean "máximos que no son asumibles" y ha dicho que "plantear que mañana haya una indexación al IPC es prácticamente imposible, que es lo que se planteaba la vez pasada".

Al margen del partidismo

Garamendi, que ha enmarcado las declaraciones de ayer de los líderes sindicales en la celebración del Primero de Mayo y ha afirmado que su obligación es "bajar el diapasón", ha apuntado que es muy importante la discreción en las conversaciones sobre el acuerdo de negociación colectiva, pues "poner públicamente las posturas antes de empezar a hablar, lo que hace es desbarrar la negociación". Asimismo, ha dicho que otra dificultad es que 2023 es "año electoral" y "ese efecto electoral lo impregna todo". Preguntado si ese ambiente electoral también influye en la patronal, ha afirmado: "Nosotros estamos al margen de lo que es el partidismo y hacemos lo que pensamos que es bueno para nuestro país para las empresas y para los trabajadores".

Ha añadido que él solo da explicaciones a las empresas, empresarios y autónomos, y no a partidos políticos. En cuanto al anuncio del PP de que derogará la reforma laboral, que CEOE acordó, ha señalado que una cosa son los acuerdos y otra las reformas que se han introducido "sin consultar", como la que asegura que hizo la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, hace dos o tres meses, "cambiando radicalmente el artículo 51 de la norma laboral que ya estaba pactada" sobre la autorización de los ERE.

En cuanto a las críticas que se hacen a los empresarios desde el Gobierno, ha señalado que el Ejecutivo "lo que tiene que hacer es hablar de lo suyo y no buscar culpables", al tiempo que ha calificado de "mantra" el discurso sobre los grandes beneficios que están obteniendo las grandes empresas, muchos de los cuales dice que vienen del exterior.