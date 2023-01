Garamendi señala al Gobierno por su ausencia en la mesa del salario mínimo. 

Antonio Garamendi ha vuelto a cargar contra el Gobierno antes del comienzo de la mesa de diálogo sobre el salario mínimo interprofesional (SMI). El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha vuelto a responsabilizar este martes al Ejecutivo de la ausencia de la patronal en el encuentro, ante la falta de respuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social a sus propuestas

"Si yo mando a alguien a la mesa, porque va gente técnica, no tiene capacidad de decir sí o no porque no tenemos una propuesta (del Gobierno). Lo mínimo es mandar una propuesta", ha comentado Garamendi a los medios este martes y recoge Europa Press. El presidente de los empresarios ha señalado que el Gobierno solo ha presentado "una horquilla" propuesta por la Comisión de Expertos a la que Trabajo encargó un informe sobre el SMI, con una propuesta de subida de entre el 4,6% y el 8,2%.

No obstante, Garamendi ha rechazado la validez de ese informe y ha insistido en que el Gobierno tendría que haber presentado a la mesa de diálogo una cifra concreta. "Hay una horquilla, pero no sabemos más. A mí los expertos no me tienen nada que decir. Yo represento a las empresas, que son las que pagan los salarios", ha manifestado.

"Las empresas son las que pagan los salarios"

Además, el empresario ha reprochado al Ministerio de Trabajo la falta de respuesta al documento remitido por la CEOE, en el que la patronal proponía una subida del 4% para 2023, teniendo en cuenta el caso particular del campo y la subida de salarios para las empresas que tienen contratos con la Administración.

Garamendi considera que el Gobierno, con la presencia de los agentes sociales en esta mesa, solo buscaba la foto, y ha recordado que la subida del SMI es una facultad del Gobierno, previa consulta a los agentes sociales, y esta ya se había realizado en una mesa de diálogo el pasado 21 de diciembre. La CEOE tampoco acudió a ese primer encuentro, si bien remitió un documento por escrito.

El presidente de la patronal ha defendido que los empresarios están a favor de las subidas salariales y ha remitido a los últimos convenios colectivos firmados, "que son los que realmente valen". Asimismo, ha insistido en que la patronal siempre está dispuesta a negociar, como muestran 14 acuerdos "muy complicados" que se alcanzaron en el pasado.