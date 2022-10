Garamendi se muestra tajante y rechaza un acuerdo que vincule el salario al IPC.

Tras unas semanas turbulentas entre, Moncloa, y el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, el representante de los empresarios se muestra tajante y rechaza negociar "ni ahora ni nunca" un acuerdo con cláusulas que vinculen directamente salarios a la inflación y ha insistido en que esos mecanismos son una "trampa" que daña la competitividad empresarial y el empleo. En una entrevista con EFE, Garamendi ha señalado que la falta de flexibilidad de los sindicatos, que reclaman la inclusión de estas cláusulas en el marco de un nuevo acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), es lo que hace "imposible" llegar a un acuerdo.

"Una cosa es poner una cantidad y otra cosa es aceptar 'sine die' que a partir de ahora los salarios van con el IPC", mantiene Garamendi, que sostiene que lo importante es que la negociación colectiva, convenio a convenio, sigue funcionando. El líder de la patronal subraya la dificultad de alcanzar una recomendación salarial general en un contexto como el actual, aunque sí que ve recorrido para el acuerdo pero sin estos mecanismos. "No estamos diciendo que no haya subida salarial (...) sí veo recorrido al acuerdo, pero no para implementar la cláusula (...) ni ahora ni nunca", incide Garamendi.

Dificultad en el acuerdo de pensiones

Junto a esto, también ha apuntado que las medidas del Gobierno, como la subida del 8,6 % de las bases máximas, no facilitan la situación y ha reconocido que tras esta decisión, "unilateral" y sin diálogo, el acuerdo para la segunda parte de la reforma de las pensiones es complicado. "Nosotros vamos a seguir sentándonos, pero el acuerdo no va a ser fácil porque no queda prácticamente nada de lo que hablar", ha reconocido.

También se ha mostrado crítico con unos presupuestos que ven "desajustados" y que no abordan el problema del déficit en un contexto de tipos elevados, "la deuda hay que pagarla, apunta el presidente de la CEOE. Garamendi también señala el espacio de mejora que hay en el funcionamiento y eficacia del Estado y rechaza que, cuando se critica un proyecto de Presupuestos, se hable de recortes en partidas como sanidad o educación. "Somos igual de sociales que los demás", ha querido dejar claro.

Respaldado entre sus filas

A poco más de un mes para que se enfrente a su renovación como presidente de la patronal -ante la de momento ausencia de más candidatos-, Garamendi dice haberse sentido respaldado entre sus filas en todas las decisiones tomadas durante su mandato. "Todos los acuerdos, excepto dos -el primero de los ERTE y la reforma laboral- han tenido un apoyo unánime en esta casa", ha dejado claro, al tiempo que ha descartado que esos votos díscolos respondieran a un rechazo a los consensos alcanzados.

Así, Garamendi denuncia los "relatos" que interpretan esos votos en momentos y por razones determinadas como un rechazo a su gestión. "¿La abstención significa eso? Yo creo que no y no hay más que ver los apoyos que estoy teniendo en estos momentos" de cara a los próximos comicios en la CEOE, que se celebrarán el 23 de noviembre.

Las patronales de autónomos (ATA), metal (Confemetal), concesionarios (Ganvam), jóvenes empresarios (Ceaje), pymes (Cepyme), construcción (CNC), seguros (Unespa), comercio (CEC) o la madrileña (CEIM) han manifestado ya públicamente su apoyo a la candidatura de Antonio Garamendi. "La valentía es llegar a acuerdos", algo que "no siempre es fácil", porque los quince pactos alcanzados con el Gobierno se han dado "en momentos complicados", pero siempre demostrando "la responsabilidad social que tenemos". Como grandes hitos dentro de la CEOE, Garamendi se siente orgulloso de la mayor transparencia conseguida y de la modernización llevada a cabo en estos cuatro años, dando cabida a todos: "los grandes, los medianos, los pequeños y también los autónomos".