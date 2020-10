Garzón plantea prohibir la publicidad de comida no saludable destinada a niños

El Gobierno quiere controlar la publicidad de aquellos productos alimentarios que no son saludables y que suelen estar destinados al público infantil. Y lo hará aprovechando el futuro decreto que impondrá el sistema NutriScore o semáforo nutricional como etiquetado en todos los alimentos que se vendan en supermercados. El Ministerio de Consumo que dirige Alberto Garzón ya está trabajando en una reforma del Código PAOS, que recoge el reglamento por el que deben regirse las empresas del sector para diseñar sus campañas publicitarias, en el que se incluirán nuevas limitaciones. La más destacada es que solo se permitirán spots de comida o bebida de dos de las cinco categorías de NutriScore, que corresponden a los alimentos con menos azúcares y menos calorías. La otra es la ampliación de la edad de los menores protegidos de esos anuncios, que aumenta de los 12 a los 15 años.

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ya aludió el pasado verano a que veía necesaria una reforma del Código PAOS para regular esa publicidad destinada a los menores de 15 años. Algo que justificó con dictámenes de expertos que apuntaban a que "el sistema no está funcionando adecuadamente porque la publicidad en alimentación infantil apenas tiene control". Algo que según fuentes del ministerio consultadas por La Información está contribuyendo a aumentar los casos de obesidad infantil. Y que en el caso de España es preocupante, ya que según el informe Aladina la prevalencia del sobrepeso en los niños de 6 a 9 años está en el entorno del 20%. Lo que hace que cuatro de cada 10 escolares tengan más kilos de los recomendables.

El primer paso para intentar rebajar ese consumo de productos que pueden provocar que haya riesgo de obesidad en los menores será el del etiquetado NutriScore. Este sistema incluye a cinco categorías a las que se les asigna un color, y que van del verde al rojo y de las letras A a la E. Cuanto más oscuro sea el color que aparece en el envase del alimento, se considera que es menos beneficioso para la salud. Por lo que se desaconsejaría su consumo habitual y se recomendaría que se tomase de manera muy ocasional. Esta fórmula para clasificar los alimentos y bebidas se aprobará por Real Decreto a finales de este año. Lo que permitirá que desde 2021 exista "un código de colores la interpretación rápida sobre la calidad nutricional del producto que se vaya a adquirir", señalan fuentes del departamento de Garzón.

Esta será la base de esa nueva regulación de la publicidad que prepara Consumo, ya que la idea es que solo puedan anunciarse en radio, televisión y el resto de medios los alimentos más sanos. Y que según el sistema de etiquetado de semáforo serían los que tienen los colores más claros acompañados de las letras A y B. Un futuro reglamento que ya está siendo discutido por el ministerio y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, para así remitir una propuesta a las empresas. Aunque estas tendrán un papel importante, ya que el Código PAOS es un sistema de autocontrol y de recomendaciones, que en ningún caso obliga a las firmas a promocionar solo unos productos determinados y 'esconder' otros.

Esa instrucción para 'forzar' a que no se publiciten determinados productos productos por no cumplir los requisitos del futuro etiquetado irá acompañado de más medidas. La primera es que se ampliará el grupo de edad de los menores a los que no se podrá destinar esa publicidad, al aumentar a los 15 años. Pero la principal novedad es que en esos espacios comerciales no podrán utilizarse a dibujos animados como reclamo para convencer a los niños. Lo que afectará a una gran parte de anuncios de galletas o cereales. Tampoco se permitirá que las marcas usen a un famoso para ello. Medidas que pueden ampliarse y ser aún más restrictivas.

Con estos cambios, Consumo sigue el camino que ya comenzó con el futuro Real Decreto sobre el juego online, que prohibirá la publicidad de las casas de apuestas en todos los soportes salvo de la 1 a las 5 de la madrugada. La duda está en si Garzón y la AESAN llegan a un consenso con las empresas del sector para reformar el código PAOS. Si no hay acuerdo, fuentes del ministerio señalan que el artículo 46 de la Ley de Seguridad Alimentaria habilita al Gobierno para establecer por vía reglamentaria las normas que regulen estos spots. Por lo que habría una vía para obligar a sector y medios de comunicación a no emitir esas comunicaciones comerciales.