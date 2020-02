Garzón 'salva' a los locutores famosos: seguirán anunciando apuestas online

La publicación del anteproyecto de Real Decreto sobre la publicidad para las apuestas en Internet ha servido para concretar a quién afectará la prohibición de que personajes famosos puedan ser imagen o voz de estos productos. O más bien, quiénes van a poder 'salvarse' de esas limitaciones que impondrá el Ministerio de Consumo cuando la norma entre en vigor dentro de unos meses. En el grupo de a los que no les afectará la nueva regulación que abandera el ministro Alberto Garzón estarán los locutores de radio y presentadores, que durante las retransmisiones deportivas no encontrarán problemas legales para seguir haciendo menciones o protagonizando cuñas que tengan que ver con el juego online. Lo que mitiga en gran parte el impacto de la medida, ya que voces reconocidas podrán seguir ejerciendo su influencia para recomendar las apuestas.

En concreto, el texto publicado este lunes en la web del ministerio no considerará "personas o personajes de relevancia o notoriedad pública en comunicaciones comerciales", que son los que no podrán publicitar más al sector, a "los narradores de las retransmisiones en directo". También se excluye de la prohibición a los locutores que hayan logrado ser conocidos "a consecuencia de la propia comunicación comercial", y a los presentadores de concursos, que "solo podrán emitirlas durante el programa que sirve de soporte al concurso". Unas excepciones que sí tendrán que adaptarse a la medida que impulsará el Real Decreto de que los spots y cuñas sobre el sector solo podrán ofrecerse en las retransmisiones deportivas entre las 20:00 y las 5 de la mañana del día siguiente.

Según explicaron fuentes de Consumo, el asunto de los famosos era toda una prioridad para el nuevo equipo del ministerio, que llegó a la cartera con la ambición de hacer una regulación lo más restrictiva posible. En el texto del anteproyecto se justifica la medida con cuestiones como la "`protección del menor", "no asociar imagen de éxito al juego, particularmente atractiva a jóvenes o menores", o la "concienciación de los riesgos del juego". Pero, tal y como ocurrió con la excepción de los eventos deportivos dentro de la medida estrella de solo permitir publicidad de 1 a 5 de la mañana, el Ministerio tampoco se ha puesto en el escenario más restrictivo en lo que afecta a los locutores de los grandes espacios de deportes o los narradores de las televisiones, ya sean de pago o en abierto.

Aunque los locutores de los macroprogramas que emiten los partidos de fútbol del fin de semana no tengan que desaparecer de las cuñas, las emisoras sí tendrán que adecuarse a las nuevas reglas que se les impondrán. Entre estas se encuentra la prohibición de publicitar bonos (que podrán seguir comercializándose aunque no se anuncien en las cuñas de la radio), no hacer recomendaciones de cuáles son las mejores cuotas en las que invertir o no poder incitar a que se apueste. Tampoco tendrán permitido trasladar al oyente o al espectador que gastar dinero en estas empresas puede reportar beneficio económico o que la habilidad puede estar por encima del azar. Y estarán obligados a hacer llamadas a la responsabilidad a la hora de jugar.

Esta última excepción ha vuelto a provocar que arrecien las críticas contra el ministerio, que ya reculó en su intención inicial con el Real Decreto tras las conversaciones que mantuvo Garzón con representantes de las operadores de juego y de los medios de comunicación que emiten su publicidad. Una desazón que se ha instalado en el entorno de Unidas Podemos, que se ha traducido en tuits, mensajes e incluso manifestaciones frente al ministerio por parte de asociaciones que piden la prohibición total de las casas de juego. Aunque, como publicó este diario, Consumo se escuda en que la nueva norma debía adecuarse a las legislaciones actuales ya vigentes, como son la Ley del Juego y la Ley Audiovisual.

Garzón lleva desde el viernes saliendo al paso de las críticas, asegurando que esta proyecto es "solo el comienzo" de su acción legislativa. El ministro destacó que las limitaciones van a provocar todo un giro en el sector audiovisual, al afectar al 99% de la publicidad y forzar cambios en el 80% de los anuncios que se emiten en la actualidad, según datos ofrecidos por su departamento. Además, señaló que con estas medidas se avanzará en la protección de los menores, que son el colectivo en el que el Ejecutivo quiere centrar el foco en lo referido a las apuestas.

Aun con las críticas que ya se venían produciendo desde la mañana del viernes, Garzón manifestó que sería "inadecuado e imprudente" hacer una prohibición total de estos productos. En su descargo, el también líder de Izquierda Unida defendió que este anteproyecto plantea una "regulación estricta" frente a la "ley de la selva" que según su criterio impera ahora en el sector. "Entiendo que hay gente a la que le gustaría ir más deprisa. Pero creo que hemos hecho una ley eficaz y se va a mejorar la salud pública", añadió el titular de Consumo.Una postura que comparte el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, que sí se ha hecho cargo de los reproches por las excepciones con los eventos deportivos y ha admitido que "quizá no es suficiente" lo que plantean hasta ahora.