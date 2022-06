Gestha cifra en 460 millones la pérdida de recaudación por bajar el IVA de la luz

Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) calculan que reducir el IVA del tipo general del 21%, como estaba hasta junio de 2021, al 5% que el Gobierno aprobará el próximo sábado costará entre 430 y 460 millones de euros en el próximo trimestre. Esta horquilla de pérdida de recaudación, recogida en un comunicado remitido este miércoles, se encuentra por debajo del impacto de 600 millones de ahorro al trimestre para los ciudadanos que estima el Ministerio de Hacienda

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles que la prórroga del decreto anticrisis que se aprobará el sábado incluirá un nueva rebaja del IVA de la electricidad, que pasará del tipo reducido (10%) al 5%, un tipo que no existe en la normativa del IVA pero que permite una reciente directiva europea. Esta rebaja se suma a la que está en vigor desde junio de 2021, cuando el IVA de la electricidad pasó del tipo general (21%) al reducido (10%). Esta bajada del IVA, unida a la prórroga de la rebaja del impuesto especial de electricidad y la suspensión del impuesto de generación eléctrica, elevará el coste de las medidas para atajar el encarecimiento del recibo de la luz a entre 1.360 y 1.450 millones en el trimestre, según Gestha, por debajo de los 1.800 de ahorro para los españoles millones que calcula el Gobierno.

El PSOE quiere medidas generales

Por otro lado, fuentes de Moncloa, han asegurado el socio de coalición Unidas Podemos conoce la medida anunciada este miércoles por Sánchez, aunque no han aclarado si cuentan con su apoyo. A este respecto, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha dejado claro que es una medida del PSOE y la ha calificado como "muy insuficiente". Además, las mismas fuentes indican que esta no será la única novedad del nuevo decreto anticrisis, que se va a aprobar el próximo sábado en un Consejo de Ministros extraordinario. Cabe la posibilidad de que sea el presidente Sánchez quien comparezca para anunciarlo, aunque aún no está confirmado.

En este sentido, fuentes de la parte socialista del Gobierno, han indicado que son partidarios de aplicar medidas de carácter general el decreto contra las consecuencias económicas de la guerra, frente a la progresividad en función de la renta que se intenta impulsar desde el ala morada del Ejecutivo. Así, subrayan la necesidad de proteger también a las clases medias y no solo a los más vulnerables.

Foco en las petroleras y las eléctricas

En la misma línea, indican que todo el Gobierno está de acuerdo en que es necesario pedir más aportación a las empresas eléctricas y petroleras aunque las diferencias internas pasan por la manera de hacerlo. Por tanto, consideran difícil que un real decreto ley pueda incluir medidas fiscales importantes y que, de aprobarse, es complicado que puedan entrar en vigor antes del 1 de enero de 2023.

A este respecto, sin embargo, la ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, aseguró este mismo miércoles, al ser preguntada sobre si hay ya una decisión para poner un impuesto a las empresas eléctricas, que "la decisión está tomada" y "comunicada" y ha reclamado un esfuerzo a las empresas energéticas alegando que "no hay ciudadano que entienda" los beneficios "desorbitantes" que están teniendo cuando los demás están haciendo un esfuerzo.

Asimismo, las citadas fuentes han añadido que hay otras muchas medidas que se están estudiando para incorporar en el nuevo paquete, como la rebaja del abono de transporte público y otras que serán objeto de prórroga automática, como por ejemplo el aumento del ingreso mínimo vital, que ya se incrementó en un 15% en el primer decreto anticrisis. Finalmente, otras fuentes del Gobierno han indicado que en el nuevo decreto también se van a incluir más sectores industriales que se puedan beneficiar de ayudas.