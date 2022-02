Inspectores y técnicos critican el plan de control de Hacienda por su continuidad. 

Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) alertan de que las Directrices del Plan Anual de Control Tributario de 2022, publicadas este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), "hundirán las denuncias de los delitos fiscales" por no definir la cualificación de los empleados públicos. A través de un comunicado, que recoge Europa Press, los técnicos de Hacienda han advertido de que se sigue sin definir la cualificación de los empleados públicos que deben perseguirlos, ni quién asume las responsabilidades ante las defensas y los jueces.

Asimismo, Gestha ha lamentado que la Agencia Tributaria omita que la Ley de prevención del fraude de 2021 obliga a estimar la economía sumergida en España, más allá de los esfuerzos por anunciar que esta será un área de atención prioritaria y que potenciará la coordinación de la lucha contra las actividades no declaradas. No obstante, los técnicos reconocen algunas novedades positivas del Plan Anual de Control Tributario de 2022 como la certificación que impedirá la fabricación o la tenencia del software de doble contabilidad, el control de la titularidad y operaciones con monedas virtuales, los nuevos requisitos de las Sicav, las retenciones de los trabajadores de las plataformas de reparto, o detectar al titular real de las villas de lujo situadas en España propiedad de sociedades opacas de Gibraltar o de Jurisdicciones no cooperativas.

"Para que el Plan no se quede en una simple declaración de intenciones, es necesario concretar quiénes van a ejecutarlo y se hagan responsables de su cumplimiento, según las competencias y funciones que se les atribuyan", ha señalado el secretario general de Gestha, José María Mollinedo.

Los inspectores critican también el plan

Por su parte, la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha criticado este martes que el Plan de Control Tributario y Aduanero 2022 conceda el papel más relevante a actuaciones de asistencia y análisis para fomentar el cumplimiento voluntario en los principales impuestos, especialmente en el IRPF e IVA, descartando que herramientas similares puedan aplicarse al Impuesto sobre Sociedades.

"El mensaje que se trasluce con estas nuevas directrices es que hay que potenciar la recaudación a través del cumplimiento en los dos impuestos principales de nuestro sistema, mientras que el Impuesto sobre Sociedades seguirá, con seguridad, reduciendo su aportación al sistema, y siendo objeto de un control esporádico por los órganos de Inspección", advierten los inspectores, que recuerdan que en este tributo existe un "elevado nivel de incumplimiento".

Así, para los inspectores, el control del Impuesto de Sociedades sigue siendo "un auténtico erial", pues, más allá de éxitos puntuales en determinados expedientes, existe "incapacidad" para vigilar el cumplimiento en este impuesto, lo que provoca pérdidas de recaudación que contrastan con el incremento "constante" del número de sociedades en España. La gran novedad, añaden, será la recuperación del control de las Sicav, aunque la consideran "más estética que de calado".

En su opinión, las directrices del Plan de Control ofrecen "escasas novedades" más allá de las mencionadas actuaciones para fomentar el cumplimiento voluntario, lo que evidencia, para los inspectores, "la lenta evolución de las estrategias de lucha contra el fraude que lleva a cabo la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT)".

"El nuevo plan de control no contiene grandes novedades en aquello que le da nombre: el control"

"A grandes rasgos y con la salvedad de las actuaciones de fomento del cumplimiento voluntario, dirigidas especialmente a pequeños empresarios y, en general, a personas que tengan los suficientes conocimientos como para beneficiarse de la asistencia digital, el nuevo Plan de Control no contiene grandes novedades en aquello que le da nombre: el control", sostienen los inspectores.

Asimismo, denuncian que la AEAT "viste de avances o novedades" aspectos relativos a la lucha contra el fraude fiscal internacional, como el comercio electrónico, la economía sumergida o el análisis de grandes patrimonios, materias que "vienen repitiéndose desde hace años y con escaso resultado práctico". En lo que respecta al control en materia de aduanas, narcotráfico o contrabando, los inspectores señalan que la AEAT sigue la línea de años anteriores, mientras que en materia de gestión recaudatoria tampoco aprecian "nada nuevo".