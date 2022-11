La gestora de Banco Santander lanza un fondo sostenible con enfoque social

Santander Asset Management, gestora del Banco Santander, ha lanzado un fondo de renta variable con objetivo de inversión social junto a la ONG (RED), Santander Prosperity, que está registrado como artículo nueve del SFDR (Reglamento de Divulgación en materia de finanzas sostenibles de la UE) y donará el 15% de sus comisiones. De este modo, este nuevo vehículo se centrará en "compañías innovadoras que con sus productos y servicios hacen frente a los grandes retos de nuestra sociedad, con especial foco en las temáticas de salud y bienestar, alimentación y nutrición y educación e inclusión financieras".

Según han informado, una parte del fondo estará destinado a los microcréditos, que ayudarán a través de la inversión en compañías financieras cotizadas que favorezcan este tipo de préstamos y a bancos pequeños que cuenten con un porcentaje relevante de estos. Samantha Ricciardi, consejera delegada global de Santander Asset Management, ha anunciado que pese a los rendimientos que se han recogido este año, "no se puede perder de vista el foco de la inversión ESG", que considera "increíblemente importante". Asimismo, ha incidido que no por tener ese carácter ESG se renuncia al rendimiento.

El responsable de Santander Wealth Management & Insurance, Víctor Matarranz, ha añadido en la presentación del producto que en los mercados privados hay más productos centrados en el ámbito social de la inversión, pero no tantos que inviertan en compañías públicas. El fondo está domiciliado en Luxemburgo y ha comenzado a comercializarse en España, Portugal, Reino Unido, Alemania, Chile y los centros en los que opera Banca Privada Internacional (BPI). Posteriormente, esperan lanzarlo también en Brasil, México y Polonia. Las comisiones serán del 1,25% y el vehículo no cuenta con ningún objetivo de captación.

Por geografías, un tercio estará centrado en Estados Unidos, un poco más de un tercio en Europa y el resto se repartirá entre Japón y Latinoamérica. Los inversores podrán invertir en el vehículo a partir de 100 euros. Algunas de las empresas en las que invertirá el vehículo son la estadounidense Edwards, que fabrica válvulas para el corazón, la compañía de salmones Mowi y la empresa inglesa de educación Pearson. De momento, la firma no ha identificado ninguna compañía española para su cartera, aunque sí cuentan con compañías nacionales prefiltradas.

Para este lanzamiento, Banco Santander se ha aliado con la ONG (RED), cofundada por Bono y Bobby Shriver en 2006 para recaudar fondos destinados a la lucha con el sida. De esta forma, el fondo donará el 15% de sus comisiones para "promover proyectos que contribuyan al fortalecimiento de los sistemas de salud, tratamientos y atención a aquellas comunidades más necesitadas y en las que las pandemias golpean con más fuerza".

La presidenta y directora de operaciones de (RED), Jennifer Lotito, ha destacado durante el evento que el objetivo no es solo atraer dinero a estas causas, sino también la atención. "El fondo Santander Prosperity no es simplemente una inversión financiera, sino una inversión en nuestra salud colectiva y en la humanidad", ha explicado. Con este, Santander AM alcanza los 71 fondos de inversión socialmente responsable que conjuntamente superan los 38.000 millones de euros bajo gestión.