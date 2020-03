Gibraltar y su plan social: sin despido por ley, 'paro' de 1.260€ y control de precios 

Prohibido despedir y tampoco se puede subir el precio del papel higiénico o de los geles de balo más de un 10% de lo que costaban antes del 15 de marzo. En el último rincón de la península, en el territorio británico de Gibraltar, la respuesta frente al coronavirus que se extiende por todo el mundo se ha situado a mitad de camino de lo que manda Londres y las circunstancias particulares de un territorio con una extensión apenas cuatro veces el Parque del Retiro de Madrid y con apenas unos pocos metros de conexión física con el resto del continente.

De la parte inglesa de la reacción queda la intervención directa del Gobierno en pagar a los trabajadores afectados. Gibraltar no quiere despidos por la pandemia ni aunque sea en la forma temporal fomentada en España. Por ello, y según ha explicado el ministro principal, Fabian Picardo, esta misma semana, el propio gobierno llanito pagará de su bolsillo a todos los trabajadores 'inactivos' (tal y como se les denomina de forma oficial desde ahora a los que se han quedado sin empleo) un salario mensual de 1.155 libras (unos 1.260 euros) o el equivalente en los contratos parciales a cambio de siete libras la hora. No se aplicará ningún impuesto ni carga social a esta paga.

A todos los afectados. Y eso incluye a miles de españoles que cruzaban a diario la frontera hispano-británica para ir a su puesto de trabajo, en su mayor parte en la hostelería o el comercio que, como sucede en casi todo el mundo, llevan cerrados desde hace semanas. Según las cuentas oficiales, a diario entran unos 15.000 trabajadores a la Roca, de los que unos 10.000 son españoles; según cuentas del sindicato gibraltareño Unite, la cifra global llega a los 20.000, con dos tercios siempre de nacionalidad española.

Los sindicatos del Campo de Gibraltar, los políticos de La Línea... todos han aplaudido la medida que, de paso, también cubre una especie de vacío legal en el que habían quedado esos camareros o dependientes sin empleo, toda que vez que, con la entrada en vigor del Brexit desde el pasado mes de febrero y la avalancha de medidas extraordinarias por el Covid, nadie sabía muy bien si tenían derecho a prestación por desempleo aquí o algo similar por parte británica.

Duda resuelta. Gibraltar pagará directamente los salarios, una vez que los empleadores especifiquen claramente al Gobierno del Peñón el número de afectados. También pagará a los autónomos, por supuesto, que hayan tenido que parar. Todo ello, con otra salvaguarda no menos importante: no podrá rescindirse ningún contrato mientras dure esta crisis, con efectos desde el 15 de marzo. Como explicó Picardo en su intervención ante el Parlamento llanito, se trata de "defender a toda costa una economía que volverá cuando pase esta situación pandémica".

No es momento de descapitalizar una ciudad de unos 30.000 habitantes que es capaz de dar empleo a casi 29.000 personas (de ahí que necesite de mano de obra externa y masiva). Antes de esta crisis, el total de parados oficiales que registraba Gibraltar rondaba el medio centenar. Por eso, la paga incluye a todos los trabajadores, sean del sector que sean, excepto el del juego online, que, según señaló Picardo, ha admitido no entrar de momento en este paquete pese a que no hay competiciones deportivas sobre las que apostar. Este sector emplea a miles de trabajadores de alta cualificación en estos momentos.

Los recursos no son limitados, ha advertido Gibraltar, pese a todo. Por ello, Picardo dice que "debemos mantener la potencia de fuego" por si la crisis se extiende. Junto al 'gaming', el principal recurso de Gibraltar es el turismo, con unas visitas anuales de ocho millones de personas que ya no bajarán en las decenas de cruceros que hacen escala en su puerto, o vendrán desde la Costa del Sol. Para entender el impacto que ocho millones de visitas suponen para una ciudad pequeña como Gibraltar, toda la provincia de Cádiz recibió en 2019 unos cinco millones de turistas. Y fue una cifra récord.

Gibraltar quiere ser prudente, pese a todo. En este sentido, pide la colaboración de empresarios que no necesiten parar o que puedan pagar que lo sigan haciendo. Para los que intenten burlar al sistema habrá fuertes sanciones. También en el cobro de alquileres, pese a que el Gobierno no cobrará a nadie en los edificios de su propiedad. En una ciudad donde se han confirmado 15 casos, de los que cinco ya están curados, las medidas son más preventivas que paliativas.

Los mayores problemas del aislamiento se han dado, precisamente, en uno de los puntos flacos de Gibraltar: su dependencia de España en cuanto a abastecimiento de productos básicos. A este respecto, otra de las novedades del BEAT (Business & Employee Assistance Terms), el programa lanzado por el Gobierno, es el control sobre los precios de venta al público de una serie de productos esenciales.

Se trata de gel, jabón, desinfectantes y similares, mascarillas, guantes, parecetamol, vitaminas, inahaladores, papel higiénico, papel de cocina y servilletas y productos de limpieza en general... Ninguno de estos productos podrá venderse por encima de un 10% del precio que tenían el 15 de marzo. Si alguien empieza a comerciar con ellos, solo puede aplicarles un 20% de subida al coste de compra. Para quien incumpla esta orden, multa de 10.000 libras.