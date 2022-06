La 'lotería' del ascenso en Girona: los éxitos regarán la ciudad con 40 millones.

El 19 de junio de 2022 se ha convertido en una fecha histórica en Girona. La ciudad de los cuatro ríos sigue celebrando la fiesta de las 'dos y quince' tras consumarse el mismo día, con dos horas y quince minutos de diferencia, los ascensos de los equipos masculinos de fútbol y baloncesto de la ciudad: el Girona Fútbol Club, que asciende a LaLiga Santander, y el Bàsquet Girona, que promociona a la Liga Endesa, primera división nacional.

Tras este éxito deportivo en un ciudad de apenas 100.000 habitantes está el apoyo económico que han dado sus dueños: el club de baloncesto es propiedad de Marc Gasol, campeón de la NBA y que ha formado parte de la plantilla durante este año con el fin de impulsar su popularidad y mejorar el proyecto deportivo. Por su parte, el equipo de fútbol es una copropiedad repartida entre City Football Group, un holding de Abu Dhabi dedicado a la gestión de clubes de fútbol como el Manchester City, New York City o Melbourne City (Australia); el empresario Marcelo Claure, CEO de Softbank; y Pere Guardiola, hermano del entrenador Pep Guardiola; a quien Claure compró el 35% de sus acciones en 2020.

La Cámara de Comercio de Girona ha realizado una primera estimación del impacto económico que generarán ambos ascensos en la ciudad y su entorno, que podría elevarse hasta los 40 millones de euros para la ciudad. Basándose en el estudio realizado hace cuatro años, esta institución ha actualizado las cifras e incluido el importe que generarán también el ascenso del Bàsquet Girona y el UNI Girona de baloncesto femenino y el Girona Club de hockey femenino, que ya estaban en la élite. El ascenso supondrá una inyección económica al nivel de sus logros deportivos. Durante los últimos años, el Girona CF ha tenido que efectuar dos ampliaciones de capital por valor de 20 millones de euros para hacer frente a las pérdidas de la temporada anterior y reducir el exceso de su tope salarial.

Los ingresos del Girona FC se multiplicarán por cuatro, pasando de unos 12,1 millones de euros a alrededor de 50 millones

El analista deportivo Roberto Bayón analizó las cuentas del club y estimó unas pérdidas de 7,3 millones de euros para la temporada 2020/2021. En primera división, los ingresos del Girona FC se multiplicarán por cuatro, pasando de unos 12,1 millones a alrededor de 50. En el caso del equipo de Marc Gasol, para competir en la máxima categoría deberá aumentar su presupuesto, que este año era de un millón de euros, hasta los 2,5 por exigencia de la ACB. El club espera obtenerlos a partir de los derechos audiovisuales, mayor venta de abonos, camisetas y un nuevo patrocinador que acompañe al nombre al equipo.

Un estudio de 2018 elaborado por PWC para LaLiga cuantificó que los aficionados se gastan una media de 29 euros en hostelería y 19 euros en transporte para acudir a ver a sus clubes, cifra que aumenta hasta los 122 euros de media si se requiere de alojamiento. La hostelería y restauración gerundenses serán los principales sectores beneficiados, pero el impacto económico también repercute en el comercio o la imagen de la ciudad. El estudio de Cámara Girona cuantificaba en 6,3 millones de euros el gasto de los aficionados en hoteles y restaurantes, a lo que sumaban otros 1,3 millones de impacto indirecto.

Girona tiene algo más de 100.000 habitantes, la mitad que Almería y un tercio de los que tiene Valladolid, dos ciudades que también celebran ascensos deportivos, está situada a menos de una hora de Barcelona y vive a la sombra mediática de ésta. Sus empresarios están "encantados" con este logro deportivo, ya que pondrá en la agenda mediática el nombre de la ciudad. Desde ahora ya no solo presumen de su gastronomía o su casco histórico: "Es un orgullo y una satisfacción tener a alguien como Marc Gasol apostando por Girona, que ha cocinado el proyecto a fuego lento", asegura Josep Carrera, presidente de la asociación de hostelería de Girona. Augura un aumento del empleo, un impacto en el transporte, "especialmente en los taxis" y lo compara con la lotería de Navidad, porque el reparto cae en muchos sectores. "Si tenemos suerte de que el calendario alterne baloncesto y fútbol cada fin de semana, sería fantástico", concluye.

Los eventos deportivos actúan como efecto llamada. Hostelería, comercio y restauración serán sectores muy beneficiados

Pere Cornellà, presidente de Pimec Girona, que aglutina a las pymes de la provincia, considera que el impacto generado será superior al del anterior ascenso. "Los eventos deportivos actúan como efecto llamada. Hostelería, comercio y restauración serán los sectores más favorecidos, pero también existe un valor intangible, que es el de situar la marca Girona en otro nivel, además de favorecer otras sinergias como vincular la ciudad a los valores de los clubes o el fomento el deporte base", afirma.

Carrera no disimula su optimismo pero lanza una petición a LaLiga para que programe los partidos durante los fines de semana: "Que se celebren a las nueve de la noche generan un problema y no atraen al público, especialmente los que tienen lugar los lunes. La sociedad relaciona el deporte con actividades de los fines de semana, y esos horarios ya los sufrimos durante el segundo año que estuvimos en primera (2018/2019). Este año esperamos alcanzar esos 40 millones de impacto: si no es por el fútbol, será por el baloncesto".