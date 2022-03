El Gobierno dará hasta 1.843 millones a las autonomías para el acceso a vivienda.

a ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha anunciado este martes que la Conferencia Sectorial de Vivienda aprobará el próximo 9 de marzo el reparto de 1.843 millones de euros entre las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla para transferir los fondos de bono joven al alquiler y el Plan Estatal de Acceso a la Vivienda. El Ministerio y las autonomías ya acordaron en la Conferencia del pasado 2 de febrero la distribución de fondos y este martes ha recibido el visto bueno del Consejo de Ministros, como ha recordado Sánchez en la conferencia de prensa posterior.

El reparto se ratificará en la Conferencia Sectorial de Vivienda del 9 de marzo y a partir de ese momento se procederá a realizar las transferencias para que proceden a convocar y resolver las ayudas destinadas al bono de alquiler joven, ha aclarado la ministra. "Seguimos avanzando y acordando recursos para garantizar el acceso a una vivienda digna, adecuada y asequible para los ciudadanos", ha dicho Sánchez, al tiempo que ha insistido en que el bono joven tiene efectos retroactivos desde el 1 de enero.

El Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial entre las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla de las ayudas financieras estatales para la instrumentación de las subvenciones del Bono Alquiler Joven, por importe de 400 millones de euros para dos años. También se ha dado el visto bueno este martes al acuerdo por el que se establecen las cuantías máximas de gasto estatal que pueden llegar a alcanzar las subvenciones del plan estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025, por importe de 1.443 millones de euros.

Reparto para el bono joven 2022-2023

Andalucía recibirá el 17,10% de los fondos para el bono joven al alquiler, con 34,2 millones de euros para este 2022 y el mismo monto para 2023. En total, esta comunidad recibirá 68,4 millones de euros para esta ayuda. Madrid se llevará un 15,9%, con 63,6 millones de euros para este año y el siguiente, el equivalente a 31,8 millones cada año. Por su parte, Cataluña obtendrá el 14,5%, con un total de 58 millones entre 2022 y 2023.

Para la Comunidad Valenciana se destinarán 45,6 millones de euros para los dos años, un 11,4%. Ceuta y Melilla obtendrán un 0,1%, respectivamente, de ese presupuesto. Por tanto, cada ciudad autónoma recibirá 400.000 euros para 2022 y 2023 Aragón contará con un 3,8%, 15,2 millones de euros para repartir en dos años; Asturias, del 3,3%, 13,2 millones de euros en total. En el caso de las islas, Baleares se llevará un 2,4% del presupuesto destinado al bono del alquiler, con 4,8 millones de euros para 2022 y la misma cantidad para 2023, que en total suman 9,6 millones de euros. Canarias recibirá un 5,3%, que equivale a 21,1 millones de euros para repartir en dos ejercicios.

Los fondos dirigidos a Galicia ascienden a 22,8 millones de euros, un 5,7%, con 11,4 euros este 2022 y la misma cantidad para 2023. Castilla y León obtendrá 21,6 millones en dos años, un 5,4%, mientras que en Castilla-La Mancha ese monto será de 8 millones de euros cada año, un total de 16 millones de euros (4%). El reparto de fondos otorga un 3% a Extremadura, con 12 millones entre 2022 y 2023. Para Murcia irá un 4,4% del total, con 17,6 millones de euros, en tanto que para Cantabria se destinarán 7,6 millones de euros. Por último, La Rioja recibirá un 1,7%, 6,8 millones de euros en total.

El Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros del 18 de enero el bono joven al alquiler y el Plan Estatal de Vivienda 2022-2025. El bono contempla una ayuda de 250 euros mensuales durante dos años para jóvenes entre 18 y 35 años. Para acceder a ese monto, los solicitantes deben contar con un contrato de alquiler y con un contrato de trabajo que no les genere ingresos superiores a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), en 24.318 euros anuales. Además, el límite de la renta del alquiler será de 600 euros en el caso de los pisos y de 300 euros para las habitaciones. No obstante, la medida contempla la posibilidad de elevar ese tope a 900 euros y 450 euros, respectivamente, en zonas tensionadas. El Mitma no descarta que los máximos superen esos 900 y 450 euros en determinadas zonas.

Plan estatal para el acceso a la vivienda

Los porcentajes de reparto quedan igual en el caso de los fondos destinados a las ayudas del plan estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025, aunque en este caso el presupuesto total es de 1.443 millones de euros. Así, Andalucía obtendrá 246,753 millones en ese periodo (17,4%); Aragón, 54,834 millones de euros (3,8%), Asturias, 47,619 millones de euros entre 2022 y 2025 (3,3%), según ha informado el Ministerio. Para las islas, la Conferencia Sectorial de Vivienda establece 34,632 millones de euros para Baleares, un 2,4%, y 76,479 millones de euros para Canarias, un 5,3%.

Cantabria se llevara un 1,9% del total, equivalente a 24,417 millones de euros, Castilla y León, 77,922 millones de euros entre 2022 y 2025 (5,4%); y Castilla-La Mancha, un 4%, con 57,720 millones de euros. Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana son tres de las comunidades que más dinero recibirán de estos fondos, por detrás de Andalucía. En el caso de Cataluña, la Conferencia Sectorial de Vivienda aprobó un monto de 209,235 millones de euros hasta 2025, un 14,5% del total nacional. Para Madrid, el 15,9%, 229,437 millones de euros, y para la Comunidad Valenciana, 164,502 millones de euros, un 11,4%.

Extremadura obtendrá 43,290 millones del Plan Estatal de Vivienda hasta 2025, el equivalente a un 3% del total, en tanto que en Galicia ese porcentaje ascenderá al 5,7%, con 82,21 millones de euros. Murcia recibirá 63,492 millones de euros (4,4%) y La Rioja, 24,531 millones de euros (1,7%). Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla contarán con un 0,1% de los fondos totales, con 1,443 millones de euros, respectivamente, entre 2022 y 2025.