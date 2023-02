El Gobierno comprará más trenes para Cantabria y Asturias como reparación

El Gobierno de España ampliará el contrato de trenes para la red de ancho métrico como compensación por los retrasos en su construcción, que se han saldado con la dimisión del presidente de Renfe, Isaías Táboas, que será sustituido por Raül Blanco; y el cese de la Secretaria de Estado de Infraestructuras, Isabel Pardo de Vera, que era presidenta de Adif en el momento en que se inició la compra de los trenes.

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha confirmado que se ejercerá la opción de compra adicional de 7 trenes que se sumarán a los 31 fijados en el contrato inicial. Estos se repartirán en 21 trenes para la red de ancho métrico de Cantabria y 17 para Asturias. A eso se suma la renovación de toda la flota actual de trenes de ancho métrico, proceso que ya había arrancado Renfe.

Cercanías y Feve serán gratuitos y lo pagará el Estado hasta que lleguen los nuevos trenes, previstos para 2026

Los presidentes de Cantabria y Asturias, Miguel Ángel Revilla (PRC) y Adrián Barbón (PSOE) también han logrado el compromiso del Gobierno para que financie la gratuidad de los servicios de Cercanías de Renfe en las redes convencional y de ancho métrico (la antigua Feve) hasta que entren en servicio los nuevos trenes, un plazo que se extenderá hasta el año 2026.

Ambos presidentes autonómicos han sellado este acuerdo en un protocolo "que sirve de compromiso del Gobierno con ambos gobiernos, porque de nada serviría si no hubiera un documento escrito", ha defendido el mandatario asturiano. También se ha acordado la puesta en marcha de un comisionado para vigilar el cumplimiento de estos acuerdos.

La titular de la cartera ministerial ha reconocido que "hubo fallos iniciales" y que "se ha tardado en dar respuesta a un problema que es complejo". Por esa razón, puso en marcha una auditoría interna en su departamento que ha dado lugar a los ceses anunciados hoy, que afectan a los dos presidentes de las empresas públicas implicadas en todo lo relativo al contrato.

"No puedo negar que me hubiera gustado disponer mucho antes de esta información", ha alegado la ministra, que también ha agradecido el trabajo desarrollado por Táboas y Pardo de Vera. "Desde el primer día he dado la cara, he pedido disculpas, hemos reconocido el error, he depurado responsabilidades, he reclamado una auditoria interna y hemos constituido un grupo de trabajo para acelerar la construcción de estos trenes", ha relatado en su intervención.

Revilla considera que la chapuza es "inadmisible"

Sánchez ha catalogado esta situación como un "contratiempo" que ha causado una demora "injustificable" que, "aunque no ha causado ningún perjuicio, sí que va a suponer un retraso de esas expectativas". Los nuevos plazos anunciados hoy por el Gobierno dejan para este verano el cumplimiento de la fase de diseño, para principios de 2024 el arranque de la fabricación de las unidades y para principios de 2026 su puesta en servicio.

"Se trata de dar las explicaciones oportunas y ofrecer las soluciones. Es importante ser claros y realistas con los hechos y con lo que ha pasado. Más aún cuando en un tema como este se desinforma, se desvirtúa y se acaba generando un meme de unos supuestos trenes que no caben en los túneles y que nunca se han fabricado ni existido", alegó Raquel Sánchez en su intervención.

Por su parte, Miguel Ángel Revilla ha denunciado que "una chapuza de esta calibre no la había visto en cuarenta años". El presidente cántabro considera que es "muy grave que durante dos años y pico, responsables del Ministerio supiesen lo que estaba ocurriendo y no hayan dicho nada". Califica la situación de "inadmisible" y cree que "alguien tenía que pagar las consecuencias", ya que "quienes hayan estado en el foco del tema y no lo hayan comunicado no pueden seguir en este trabajo".

Se aplicará el método comparativo en el diseño

El ministerio de Transportes hizo pública el pasado sábado una Orden Ministerial con la que modificaba la instrucción de gálibos que permite concretar la aplicación del método comparativo para diseñar y fabricar los polémicos trenes de ancho métrico. Con esta Orden, el Gobierno pretendía dar portazo a la polémica surgida en torno a estos trenes, que acumulan un retraso de tres años en su construcción.

La norma publicada permite hacer uso del denominado "método comparativo" que facilita que el diseño del perfil constructivo de estos trenes se haga mediante comparación con otros que ya circulen por los tramos afectados. El ministerio admite que concretar este método en una orden ministerial no era imprescindible porque ya constaba en la Instrucción ferroviaria de gálibos, pero optó por referenciarla "de forma explícita para concretar y detallar su aplicación".