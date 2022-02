El Gobierno contempla sanciones para los propietarios con la Ley de Vivienda

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha afirmado este lunes que el Gobierno está abierto a negociar sobre la Ley de Vivienda y, en concreto, sobre la posibilidad de introducir sanciones a los propietarios que la incumplan. En una entrevista en Ràdio 4 y La 2 recogida por Europa Press, ha explicado que esa fue una de las peticiones que le trasladó el Sindicato catalán de Inquilinos, cuyas reivindicaciones le parecieron "razonables" y que estudiará.

También ha avanzado que buscarán "los máximos consensos posibles" con los grupos políticos para sacar adelante el proyecto de ley, y ha lamentado que tanto Cs como PP hayan rechazado por adelantado darle apoyo. "El texto que hemos propuesto es un buen texto. Podemos asumir enmiendas que se presenten por los grupos políticos y por los colectivos", siempre y cuando se respete la distribución competencial con las comunidades autónomas, ha recalcado.

Rechaza retirar el recurso ante el TC contra la ley catalana

En cambio, ha rechazado que el Gobierno pueda retirar el recurso interpuesto ante el Tribunal Constitucional contra la ley catalana de los alquileres para obtener el voto, por ejemplo, de ERC: "Difícilmente es un recurso que se pueda retirar. Me gustaría separarlo". "Incluso había un dictamen del Consell de Garanties Estatutàries y del Consejo de Estado, que decía que esa ley vulneraba las competencias exclusivas del Estado de regulación de arrendamientos urbanos", ha añadido.

Sobre el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la ministra ha dicho que el Gobierno tiene al respecto "informes de juristas de reconocida competencia que aseguran que esta ley no vulnera ninguna competencia". En ese sentido, ha asegurado que el CGPJ es un órgano que "haría bien en renovarse, que sería el primer síntoma de normalidad", y ha sostenido textualmente que hizo valoraciones más políticas que técnicas.

Escudo social y baterías

La ministra ha detallado que estudian también si prorrogar o no más allá del 28 de febrero las medidas de escudo social que incluían una moratoria en los desahucios por la pandemia. A este respecto ha señalado que estas medidas se establecieron cuando "se dieron circunstancias excepcionales y particulares que ahora no se dan". Sobre la posibilidad de instalar una fábrica de baterías en Cataluña, ha dicho que "es una de las opciones" y que, como catalana, le gustaría que eso ocurriera. No obstante, ha subrayado que la ubicación no está definida y que se fijará en atención a la "valoración de la competitividad que tienen las distintas regiones y las comunidades autónomas".

Infraestructuras

Ha defendido que desde que el PSOE llegó al Gobierno se ha mejorado en materia de infraestructuras en Cataluña, pese a la pandemia: "Durante este año 2022, veremos cómo se incrementa el nivel de las ejecuciones en Cataluña. Es una de las cuestiones que nos hemos comprometido a tratar dentro de la comisión de infraestructuras". También ha destacado la licitación por 400 millones de euros prevista para esta semana para el soterramiento de las vías de tren de la R4 a su paso por Montcada i Reixac (Barcelona), un proyecto "muy importante para la ciudad".

Y sobre el traspaso de Rodalies, ha mantenido que "es complicado" llevar a cabo el traspaso total, como reclama el vicepresidente y consejero de Infraestructuras de la Generalitat, Jordi Puigneró.