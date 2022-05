El Gobierno mantendrá el descuento a los carburantes hasta que baje su precio. 

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha asegurado que el Ejecutivo continuará con medidas para bajar el precio del combustible "mientras persistan las circunstancias de incremento de coste" y ha defendido la utilidad del descuento de veinte céntimos en las gasolineras "que ha provocado una disminución de la factura tanto para los usuarios habituales como para las empresas". "Mientras persistan las circunstancias del incremento de coste, el Gobierno seguirá acompañando con medidas", ha confirmado la ministra en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, en la que ha explicado que se adoptó aplicar este descuento por tres meses "para ver cómo evolucionan los precios".

"Los mercados están siendo volátiles y, por tanto, si persisten las circunstancias, el Ejecutivo continuará acompañado con medidas", ha reiterado. En este contexto, Montero ha recordado que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) resolvió que la bonificación de los céntimos, que se inició el pasado 1 de abril, "ha provocado una disminución de la factura tanto para usuarios habituales como para las empresas". Eso sí, la titular de Hacienda ha reconocido que los precios del crudo "no están evolucionando" a nivel internacional y europeo como al Ejecutivo le gustaría. No obstante, la ministra ha explicado que no se podría mantener este descuento en el tiempo, por lo que ha abogado por "combatir la inflación" y "acompañar a las familias". De mantenerse, ha explicado Montero, sería con medidas "más selectivas" para aquellos colectivos "que tienen más necesidad".

Preguntada por la bajada del IVA a los productos de higiene femenina, que quería impulsar el Ministerio de Igualdad en la reforma de la ley del aborto, la ministra ha defendido que la "elaboración de la parte fiscal" debe ser diseñada por Hacienda para darle "seguridad jurídica a las normas". En este sentido, Montero ha defendido que su departamento "no ha estado en contra" de bajar el IVA del 10% al 4% en estos productos y ha asegurado que esa bajada se realizará "a lo largo de la legislatura" porque era un compromiso del Gobierno de coalición y del PSOE en el programa electoral. "Todo a su tiempo", ha zanjado.