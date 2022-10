El Gobierno trabaja en un despido 'restaurativo' por edad, género o renta

El Ministerio de Trabajo y Economía Social, liderado por Yolanda Díaz, estudia una reforma del despido basada en el modelo europeo de "indemnización restaurativa", para aplicar indemnizaciones diferentes en función de la antigüedad del trabajador, de su renta, o de otros factores como su edad o género. Así lo ha anunciado la vicepresidenta segunda del Gobierno de España durante su intervención en las jornadas sobre la reforma laboral organizadas por la Asociación de Periodistas Económicos (APIE). Esta iniciativa -que se trasladará al ámbito de la negociación colectiva- se enmarca en la reforma pendiente del Estatuto del Trabajo del Siglo XXI que, según ha reconocido Díaz, puede no dar tiempo a aprobar en lo que queda de legislatura (que concluiría a finales del año que viene, dada la intención del presidente Pedro Sánchez de agotarla).

La titular de Trabajo ha recordado que cumplió su promesa de no tocar el despido en la reforma laboral, pero que en la coyuntura actual sí habría que abordar su modificación, introduciendo cambios que incidan más en "las causas" que, desde su punto de vista son la clave del despido. Así, la indemnización dependería de la situación de la persona, en línea con lo que se está estudiando actualmente en Europa. La ministra ha hecho hincapié en la singularidad del tratamiento del despido en España en relación con lo que sucede en el resto del Viejo Continente. "El Estatuto del Trabajo es del año 80", ha recordado, a la vez que incidía en que el despido no se ha abordado de fondo hasta la fecha, sino que a lo largo de las distintas crisis solo se ha operado abaratándolo.

Toque de atención a sindicatos y empresarios

La vicepresidenta segunda ha aprovechado su intervención para llamar a sindicatos y patronal a que vuelvan a sentarse a negociar el Acuerdo de Negociación Colectiva (ANC), que no solo incluye las recomendaciones salariales, sino también las de empleo y condiciones laborales en general para los negociadores de los convenios. Sobre este punto, Díaz ha recordado que los agentes sociales llevan desde el pasado 5 de mayo sin sentarse a esa mesa de negociación y los datos de convenios "son muy malos", ha lamentado. Según ha detallado Yolanda Díaz, a fecha de septiembre hay 653 firmados en total (461 de empresa) con una afectación a algo más de 1,5 millones de trabajadores, cuando por las mismas fechas hace un año se habían firmado 1.400 convenios con más de 4 millones de trabajadores afectados por los mismos.

"Sería conveniente que avancemos porque tenemos que subir los salarios en nuestro país", ha incidido la titular de Trabajo, a la vez que recordaba que el propio vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha sabe que no es una crisis de demanda y no está provocada por los salarios. Según ha explicado Díaz, no es casual que el emisor esté pidiendo subir los salarios en Europa un 5%, "lo hacen porque el riesgo de morosidad y de empobrecimiento es real", ha advertido, y ha confirmado además que piensa convocar el próximo mes de diciembre la mesa del diálogo social para abordar la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), es decir, cuando ya se conozca el dato de inflación de noviembre.

Así, la líder de Sumar ha pedido a los expertos de la a la Comisión Asesora en materia de SMI que evalúen su impacto en la pobreza, tal y como apuntaba el Banco de España (BdE). A preguntas de los medios de comunicación sobre si su ministerio endurecerá el despido de los trabajadores de mayor edad, ha incidido en que tenemos que eliminar el edadismo en el mercado de trabajo de nuestro país. "Se habla de los jóvenes, pero el problema lo tenemos en los mayores de 45 años parados de larga duración", ha asegurado.