El Gobierno, dispuesto a renegociar con los alcaldes el acuerdo de superávit

El frente común de varios alcaldes contra el acuerdo del Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) sobre la liberación de los remanentes de los consistorios ha llegado al Gobierno, que se ha mostrado dispuesto a negociar de nuevo el acuerdo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado este miércoles la disposición del Ejecutivo de dialogar con los ayuntamientos sobre el real decreto de los remanentes municipales, si bien ha asegurado que el actual es un "gran acuerdo".

Tras su despacho con el rey Felipe VI en el palacio de Marivent y en rueda de prensa, Sánchez ha asegurado que su gabinete tiene la "máxima disponibilidad" y "la mano tendida" con todas las instituciones y, "singularmente, con los ayuntamientos". Sobre esta cuestión, Sánchez también ha expresado la "voluntad de llegar a acuerdos" con los ayuntamientos, de los que ha dicho que tienen que ser "parte protagonista" de la reactivación del país tras la pandemia del coronavirus.

El Consejo de Ministros transformó en decreto ley el acuerdo con la agrupación municipalista, por lo que tiene que llevarlo al Congreso de los Diputados antes de 30 días hábiles, ya en septiembre. En esa votación, vistas las posiciones de los grupos de la oposición, e incluso de Unidas Podemos, tanto en la FEMP como en comparecencias públicas, el decreto ley está a día de hoy más cerca de ser derogado que refrendado.

A un mes de su votación, una quincena de partidos que conforman el Congreso de los Diputados, que suman unos 190 diputados, por encima de la mayoría absoluta de la Cámara (176), han mostrado ya su disposición a rechazar este decreto.

Reivindica el acuerdo por los límites de la ley de Montoro

Pese a su disposición a renegociar este acuerdo, Sánchez ha reivindicado este acuerdo como un "mecanismo dentro de la legalidad" y ha recordado que se trata de una fórmula para que los ayuntamientos no incurran en déficit después de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, "aprobada durante el anterior Ejecutivo del Partido Popular". "Antes se impedía el uso de cualquier céntimo y ahora se ha creado un fondo de 5.000 millones de euros", ha defendido Sánchez en relación a la creación de esta fórmula con la que los ayuntamientos que presten sus remanentes a Hacienda, recibirán este dinero al que hace referencia el jefe del Ejecutivo.

En la misma línea se ha expresado el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero. Ha afirmado que si el Congreso de los Diputados no avala en septiembre el decreto sobre los remanentes municipales, estos "seguirán confinados" ya que "hay una ley del PP que impide gastarlo, que dice que si lo gastas, te intervienen".

"Lo que está haciendo el Gobierno de España es reactivar la economía", ha señalado Caballero, que ha indicado que todo lo que el PP reclamó en su momento para los municipios está recogido en el acuerdo entre el Gobierno central y la FEMP. Además, ha planteado al Congreso de los Diputados que sean los propios ayuntamientos "los que decidan". Por ello, ha sido critico con la decisión de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de no entregar su remanente al Estado. "Si Ada Colau no quiere ir por remanente que no vaya, que vaya por superávit, pero que permita a Vigo y a Gijón escoger", ha señalado.

Montero defiende las "ventajas" del acuerdo con la FEMP

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha indicado este miércoles que "no entiende las críticas" que por parte de grupos políticos y alcaldes se está realizando al acuerdo alcanzado para la liberación de los remanentes y el uso del superávit de los ayuntamientos, y ha apuntado que "no tendría ningún sentido" que el Congreso de los Diputados no convalidara el decreto ley que lo recoge.

Así lo ha expresado la ministra a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en Rota (Cádiz) en la que ha querido defender las "ventajas" de dicho acuerdo con la FEMP, subrayando que "es la primera vez desde la aplicación de la Ley Orgánica de Estabilidad que el Gobierno pone encima de la mesa una solución a un problema de utilización de los remanentes que no tiene capacidad de poder ejecutarse por límite constitucional" y de la citada ley orgánica.

La ministra ha incidido en que, con esta propuesta, el Gobierno, por una parte, "establece que los ayuntamientos no estarán sujetos a las normas fiscales que en este momento quedarían suspendidas, fundamentalmente la regla de gasto para 2020", y autoriza a los consistorios a que "puedan utilizar su remanente hasta el límite que les proporciona el déficit". Además de eso, según ha continuado la titular de Hacienda, "el convenio pone en marcha un procedimiento para aliviar la carga financiera de ayuntamientos en quiebra o en dificultades económicas con la posibilidad de reestructuración de su deuda, a través de diferentes mecanismos".

Asimismo, el Gobierno de España, ha continuado, "pone a disposición de todos los ayuntamientos un fondo para el transporte, para compensar la caída de viajeros con motivo de la pandemia" del coronavirus y, "por tanto, el mantenimiento de las líneas de transporte por un importe máximo de 400 millones de euros", según ha resaltado. De igual modo, el convenio "también establece la posibilidad de que los ayuntamientos que tengan remanente positivo de tesorería, que son la gran parte" en España, "puedan por una parte recibir un dinero a fondo perdido que consiste en la puesta a disposición de 5.000 millones de euros en dos años", mientras que los consistorios, por su parte, "tienen que poner a disposición del Gobierno los remanentes para un préstamo que será devuelto íntegramente en el plazo de diez años o superior si a los ayuntamientos les interesa ampliar ese tiempo".