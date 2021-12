El Gobierno 'esquiva' a la oposición y asegura que ya ejecuta los fondos UE 

La secretaria general de Fondos Europeos, Mercedes Caballero, ha desmentido que España tenga problemas para ejecutar los proyectos asociados a programas comunitarios y ha asegurado que es un "referente" en esta materia para otros países. Así lo ha señalado este viernes Caballero durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Senado, en la que ha precisado en que no se trata "de un mérito del Gobierno", ya que en la ejecución de fondos participan también comunidades autónomas y entidades locales de diferente signo político.

Como ejemplo ha citado el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), cuyo nivel de ejecución en los últimos períodos de programación "ha alcanzado el 99%". La secretaria general ha explicado durante su discurso que los fondos del programa 'Next Generation' -destinado a la recuperación económica post-pandemia- funcionan de forma distinta a otros programas europeos: "Este plan se fundamenta en el cumplimiento de hitos, es un presupuesto por objetivos. Aquí no vale con certificar el gasto".

Para cumplir los compromisos alcanzados por España con la Comisión Europea (CE), Caballero ha reconocido que es necesario "un esfuerzo enorme en cogobernanza con las comunidades autónomas, las entidades locales y la sociedad civil", lo que implica también mayor coordinación. Preguntada sobre qué pasará si no se cumple con algunas de las metas comprometidas, ha admitido que todavía "no está claro" cuál sería el procedimiento a seguir por parte de Bruselas, pero ha recalcado que se está trabajando para que ese escenario no se produzca.

Ha recordado que ya en los Presupuestos de 2021 figuraba una partida superior a los 24.000 millones de euros correspondiente al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, aunque no ha aportado el porcentaje exacto de ejecución. "El Plan (de Recuperación) va bien y la ejecución va bien", se ha limitado a señalar Caballero, quien ha recalcado que por el diseño de estas ayudas lo normal será "coger velocidad de crucero a partir del segundo año".

La secretaria general de Fondos Europeos ha apuntado que el 40 % del gasto total del programa -unos 140.000 millones de euros, la mitad en ayudas directas y el resto en créditos- se dirigirá a la llamada "transición verde" y el 27% se destinará a digitalización, a lo que se sumarán medidas para mejorar la cohesión territorial y la igualdad.

Temor a la "oportunidad perdida"

Por su parte, el senador del PP Rubén Moreno ha criticado al Ejecutivo por no permitir que otras entidades participaran en el diseño del programa de ayuda, y ha advertido de que existe el riesgo de que se convierta en un "gran Plan E" -en referencia al aprobado por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en 2008- y acabe siendo "una oportunidad perdida".

Desde Izquierda Confederal, Vicenç Vidal ha resaltado la "incapacidad de ejecutar fondos europeos" mostrada en anteriores ocasiones y ha cuestionado la existencia de "conflictos de interés" con algunas consultoras que asesoran a la vez al Gobierno y a grandes multinacionales en el diseño de los proyectos que recibirán subvenciones.

Además, la senadora de Grupo Parlamentario Democrático (que agrupa a Ciudadanos, Teruel Existe y el Partido Regionalista de Cantabria) Beatriz Martín ha instado a España a pedir a Bruselas un cambio en los criterios de reparto de los fondos, que entre otros baremos incluyen el PIB medio por habitante, lo que "perjudica a los municipios que pierden población".

Del grupo socialista, Miguel Ángel Heredia ha defendido el trabajo realizado de momento por España, ya que junto a Portugal fue el país que "más rápido presentó su plan de recuperación", y ha acusado al PP de intentar torpedear la llegada de estos fondos.