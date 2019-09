El Gobierno estudia eliminar el despido por estar enfermo en su reforma laboral

El despido objetivo por absentismo podría tener los días contados. La regulación actual ofrece a los empresarios la posibilidad de despedir a un trabajador con una indemnización 'barata' de 20 días por año trabajado por faltas de asistencia reiteradas, incluso aunque sean justificadas por una enfermedad. Y este es precisamente uno de los aspectos más "lesivos" de la reforma laboral del PP que quiere tumbar el Gobierno de Pedro Sánchez por considerarlo "discriminatorio", según ha podido confirmar La Información a través de fuentes del PSOE.

Con esta modificación que se pretende introducir en el futuro Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI –así es como han bautizado en el Gobierno a su contrarreforma laboral– el Ejecutivo se adelantaría al Tribunal Constitucional (TC), que precisamente estudia en estos momentos si este tipo de extinción del contrato de trabajo es contraria a los derechos fundamentales. Y, de paso, hace otro guiño más a Unidas Podemos, pues esta es una de las propuestas de la formación morada para alcanzar un acuerdo programático que garantice la investidura de Pedro Sánchez en dos semanas y evite la repetición de las elecciones en noviembre.

Hay que recordar que esta modalidad de despido está regulada en el artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores. Permite al empresario extinguir el contrato de un trabajador por causas objetivas, es decir, con una indemnización de 20 días por año trabajado, ante faltas de asistencia al trabajo que aunque estén justificadas sean intermitentes. Si bien estas ausencias deben alcanzar el 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos, siempre que el total de faltas de asistencia en los doce meses anteriores alcance el 5% de las jornadas hábiles, o el 25% en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce meses.

Ahora este tipo de despido objetivo está en el punto de mira y si no lo liquida el Gobierno por voluntad propia podría verse forzado a hacerlo por el TC, que tiene sobre la mesa una cuestión de inconstitucionalidad sobre este mismo tema desde el pasado mes de julio, cuando admitió a trámite un recurso presentado por el Juzgado de lo Social número 26 de Barcelona. Este juzgado provincial solicitaba a los magistrados que se pronunciasen sobre si la regulación de despido por absentismo en España es lícita o contraria a varios artículos de la Constitución que garantizan la seguridad física y moral, el derecho al trabajo y de protección a la salud, entre otros.

De resultar que este tipo de extinción laboral contraviene estos derechos fundamentales el despido objetivo por absentismo quedaría directamente anulado y obligaría al Gobierno a llevar a cabo los cambios necesarios para eliminarlo de la legislación actual. Por eso, el Ejecutivo pretende adelantarse a esta resolución, que además no se espera temprana, pues es poco probable que se tramite como urgente. No obstante, la situación política actual tampoco sugiere que se vayan a producir cambios pronto en el Estatuto de los Trabajadores, porque para eso tiene que haber un Gobierno en plenas funciones y retomarse la actividad parlamentaria, ya que no se trata de una cuestión de urgencia que proceda modificar por la vía del real decreto ley.

En su propuesta de 370 medidas para lograr un "programa común progresista", convencer a los partidos para hacer a Sánchez presidente del Gobierno y evitar la repetición de las elecciones, el PSOE apuesta por reformar "la regulación del despido para revisar las causas del despido objetivo". Y es en ese apartado donde encajaría la eliminación del despido objetivo por absentismo. "Revisaremos las causas del despido, incluido el que se produce cuando el trabajador está enfermo", aseguran desde el partido. A su juicio, parece "discriminatorio" despedir a un trabajador por encadenar bajas por enfermedad derivadas de recaídas.

Otro guiño programático a Iglesias

De paso, el Gobierno en funciones hace otro guiño a Unidas Podemos para intentar arrancar los votos necesarios para hacer a Sánchez presidente en septiembre. No en vano, en sus 'Propuestas para retomar el diálogo por un acuerdo integral de Gobierno de coalición' los de Pablo Iglesias eran bastante más explícitos y hablaban de "hacer más precisa y menos evanescente la definición de las causas económicas, técnicas, organizativas o de producción" y, directamente, de la "supresión del despido por absentismo".

En este punto, la portavoz de Galicia en Común e integrante del equipo negociador de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, descarta que el Gobierno vaya a llegar al extremo que la formación morada propone, la "recuperación del despido nulo por fraude de ley vinculado a las extinciones contractuales sin causa". En conversación con este medio, asegura que los socialistas no van a aceptar este punto de sus propuestas porque "se le echa la patronal encima". No hay que olvidar que el despido nulo implica la readmisión obligatoria del trabajador y que, además, los empresarios se quejan del elevado coste que supone el absentismo.

Fuentes socialistas explican que en sus planes entra efectivamente darle un repaso a las causas organizativas y productivas del despido. Mientras, desde el Ministerio de Trabajo se limitan a indicar que, en todo caso, estos asuntos deben ser tratados en el diálogo social, con la patronal y los sindicatos, y también debatidos en el Parlamento, con el resto de los partidos políticos. Ademas, insisten en que en estos momentos, con el Gobierno en funciones, "no se puede estar avanzando en nada".