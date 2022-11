El Gobierno insiste en que será sensible con sectores afectados por el carburante. 

Después de las palabras de Teresa Ribera, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, no ha querido pasar la oportunidad de asegurar que su Ministerio presentará un análisis del balance de medidas que se han ido tomando y explicará cuáles se mantienen y cuáles no. En este punto, ha explicado que el descuento del combustible de 20 céntimos por litro, que ahora es extensivo a toda la población y que finaliza el próximo 31 de diciembre, el Ejecutivo será "sensible" con los sectores más afectados como el de los transportistas.

"Son medidas útiles para toda la sociedad y veremos el alcance e impacto que ha tenido, pero somos conscientes de que hay sectores que son más sensibles y eso tiene que guiarnos en esa decisión que estamos a punto de adoptar y que vamos a anunciar en breves", ha explicado la ministra en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press.

En otro punto, preguntada por si garantiza que en España no ocurrirá lo mismo que el pasado mes de marzo debido a la huelga convocada por la Plataforma en Defensa del Transporte, la ministra ha indicado que el Gobierno está trabajando para que "no sea así" y ha recordado que tras el último paro de transportistas se aprobó un real decreto ley atendiendo a las reivindicaciones del sector.

"No había motivos para este paro y así lo ha reconocido el sector", ha indicado Raquel Sánchez, que ha destacado además la "normalidad" con la que ha transcurrido la jornada en las carreteras y centros de carga. "Es una buena noticia porque a pesar de la movilización convocada por el sector minoritario, la inmensa mayoría de transportistas ha salido a trabajar. Es una buena noticia para todo el mundo", ha trasladado.

En cuanto a los incidentes que han ocurrido en algunos puntos del país entre los que ha mencionado Mercajerez o Cantabria, la ministra ha asegurado que se está investigando la identificación de los autores para, posteriormente, sancionarlos y ha condenado dichas actuaciones "por muy legítima que pueda ser" la huelga, ha manifestado.