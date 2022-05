El Gobierno ve inviable un perte para el turismo por el tamaño de las empresas. 

El turismo se queda fuera de los Perte. El secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, ha defendido este jueves que este formato no es viable para el sector de los viajes por las características que este presenta, con un 92% de empresas pequeñas o muy pequeñas, que no podrían asumir las inversiones privadas millonarias. Así lo ha señalado en su comparecencia en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo del Congreso de los Diputados, al ser interperlado sobre esta cuestión. Valdés ha explicado que el sector no está compuesto "por una empresa o grupo de empresas que arrastre a toda la cadena de valor y permita que la inversión se distribuya por todo el sector", a través de distribuidores o colaboradores, como sí es el caso del Perte de energías renovables o el del vehículo eléctrico y conectado.

Así, ha destacado que los Perte traen consigo inversiones millonarias del sector privado, poniendo como ejemplo los 19.700 millones del de vehículo conectados y los 9.500 de las energías renovables. Valdés ha esgrimido, sin embargo, que el turismo "sí que tiene un Perte" y que este son los 3.400 millones de euros destinados al sector dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía, una inversión que se centra el destino, "quien realmente puede irradiar los efector de la inversión a la cadena de valor".

Valdés ha defendido que no existen "colapsos" en los controles fronterizos de los aeropuertos, pero ha indicado que hay picos de afluencia donde el tránsito de viajeros se puede ver ralentizado. Por ello, ha indicado que, como cada año, se reforzarán los controles durante la temporada alta para evitar colas y esperas para los viajeros. El secretario de Estado, en este sentido, ha afeado que "no se puede decir hace meses que Barajas es un coladero porque no hay controles a decir que hay colas en Barajas porque el control es excesivo". "No podemos convertir en categoría algo que es excepcional", ha añadido.

Respecto a la actividad del sector, ha asegurado este jueves que, por ahora, el conflicto entre Rusia y Ucrania "no está afectando a la intensidad de la recuperación turística en España" y ha anticipado "un buen verano", según los datos que maneja el ministerio. "Hay muchas ganas de viajar a nuestro país y ni la guerra ni la inflación están lastrando por el momento esa sed por visitarnos", ha señalado. Valdés confía, además, en que las medidas puestas en marcha desde el Gobierno para abaratar el recibo de la luz reduzcan los costes del empresariado turístico, mejorando su rentabilidad.

Entre otros datos de cara al verano, Valdés ha detallado que los asientos previstos por las aerolíneas en vuelos internacionales a España entre mayo a julio son similares a los de la etapa prepandemia. Este próximo fin de semana, por ejemplo, se han programado 875 vuelos en Alicante, con una previsión de 155.000 plazas, datos que son prácticamente los mismos que en 2019, "pero entonces se contaba con los turistas rusos y ucranianos", ha matizado. Destinos como Palma de Mallorca o Ibiza ya superan en un 2 y un 5 % respectivamente las reservas confirmadas de 2019.

Marriot identifica a España como uno de los destinos en auge para este verano donde espera que los viajeros pasen más tiempo de vacaciones y amplíen su presupuesto en viajes. Según datos de la hotelera americana, el 92% de los españoles afirma que gastará más de lo habitual en sus viajes, tendencia que se ha visto ya en Semana Santa, con un aumento del 27% del gasto frente al prepandemia de los que viajaron fuera de su provincia superior, de acuerdo con BBVA. La recuperación, por tanto, es evidente, pero "no basta sólo con volver a 2019", sino el objetivo es "transformar el turismo, aprovechar las oportunidades ligadas al plan de recuperación para modernizar este sector y hacerlo más rentable, más sostenible y de mayor calidad"

. Hay que enfrentar la denominada cuádruple concentración del modelo turístico español: concentración de la oferta, muy orientada al producto sol y playa; concentración temporal en periodos de vacaciones; concentración espacial, ligada a algunos destinos turísticos y territorios de costa, y concentración de la demanda, con una alta dependencia de dos mercados emisores concretos. Se esta apostando por diversificar la concentración espacial, invirtiendo no sólo en la transformación de los destinos tradicionales, sino también, potenciando otros nuevos y construyendo nuevas experiencias turísticas, más ricas y diversificadas que añadan valor. "No sólo estamos recuperando nuestro liderazgo turístico previo a la pandemia, sino que estamos construyendo las bases del liderazgo de los próximos 25 años", ha concluido.