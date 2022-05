El Gobierno llama a la calma y reitera la baja dependencia de España del gas ruso. 

La secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, ha asegurado que la dependencia de España del gas natural procedente de Rusia es "muy poca", representando en torno a un 7%, y "fácilmente sustituible", y ha defendido que "el grifo" de gas natural con Argelia "no se ha cerrado en ningún momento". En comparecencia ante la Comisión de Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el Congreso de los Diputados, Aagesen destacó la diversificación del suministro de gas de España, con más de una decena de países suministradores, lo que, unido a sus infraestructuras de regasificación, le da una ventaja respecto al resto de países de Europa.

En este sentido, señaló que países como Qatar, cuyas autoridades han estado esta semana de viaje oficial en España, tienen capacidad para exportar más gas natural a España, aunque subrayó que los contratos es algo que corresponde a las compañías. En lo que se refiere a las relaciones con un socio estratégico como Argelia, Aagasen defendió la implicación del Gobierno, y en especial de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera. A este respecto, subrayó que la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico viajó en octubre a Argelia para garantizar el suministro de gas natural a España y recordó que el país africano ha hecho una inversión "ingente" para la ampliación del gasoducto Medgaz.

Así, se mostró confiada en que la habilitación del gasoducto Magreb-Europa para abastecer de gas a Marruecos desde España no debe "perjudicar" las relaciones con Argelia, ya que no llegará "ni una molécula" de gas argelino. Respecto al gasoducto Midcat, proyecto paralizado para unir a España y Francia por los Pirineos pero que ha vuelto a ponerse sobre la mesa tras la crisis con Rusia, indicó que en el plan anunciado ayer por la Comisión Europea -Repower EU- figura una infraestructura que "no es Midcat, es otra distinta", y destinada a trasladar gas natural y posteriormente hidrógeno renovable, algo que sí que cuenta con el respaldo del Gobierno.