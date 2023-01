El Gobierno pacta con UGT y CCOO subir el salario mínimo hasta los 1.080 euros

El Gobierno ha acordado con los sindicatos que el salario mínimo suba hasta los 1.080 euros en 14 pagas en 2023, así lo ha asegurado Pedro Sánchez durante su intervención en el Senado. Esta cifra ha sido producto de una larga negociación en la que finalmente han tenido que intervenir los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo y la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz que han celebrado un encuentro después de que la reunión programada a las 11.00 de la mañana finalizase sin acuerdo. Los sindicatos se habían reunido este martes con el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, pero el encuentro ha resultado infructuoso pese a la ausencia de la CEOE.

Los representantes sindicales habían manifestado antes de entrar a la primera reunión que esta cita no les parecía "excesivamente necesaria", dado que el Ejecutivo conocía a la perfección la demanda de las asociaciones de trabajadores que abogaban por alcanzar los 1.100 euros brutos. Álvarez había apuntado esta mañana en una entrevista en RNE que darían la negociación por terminada tras la reunión programada a media mañana. En la misma línea, desde CCOO habían apuntado a que la cuestión "no daba mucho más de sí", al tiempo que apelaban a la urgencia de cerrar una cuantía.

Tras el plantón de la CEOE

La patronal comunicó a última hora de este lunes que no iba a acudir al encuentro porque el Gobierno no había remitido una propuesta concreta que ellos pudiesen estudiar, ni tampoco habían valorado el plan propuesto por la CEOE que condicionaba una subida del 4% a dos requisitos que no han convencido a nadie en la bancada del Ejecutivo. Garamendi ha expresado que no iba a enviar a la cita con el secretario de Estado a un técnico que después no iba a tener la capacidad de valorar si la patronal estaba de acuerdo o no con estos términos. Sin embargo, la reunión de primera hora de la tarde de la que han quedado en margen, parece que ha tenido un marcado carácter político.

En diciembre, el grupo de expertos del Ministerio de Trabajo recomendó que la subida se situase dentro de una horquilla entre los 1.046 y los 1.082 euros, algo por debajo de la demanda de los sindicatos, mientras que la propuesta de la CEOE sí entra en este margen, pero los requisitos que pasan por mejorar las condiciones del sector agrario, no entran en los papeles que están sobre la mesa de Trabajo.

En diciembre, el grupo de expertos del Ministerio de Trabajo recomendó que la subida se situase entre los 1.046 y los 1.082 euros, algo por debajo de la demanda de los sindicatos.



La semana pasada, la ministra Nadia Calviño se sumó al intercambio de declaraciones y apuntó a que era necesario mejorar las condiciones salariales de los trabajadores, pero no solo de los que están en el rango más bajo y por tantos se ven beneficiados de la subida del SMI. La ministra enfatizó que el aumento debe ser responsable para no ahogar a los empresarios, ante una coyuntura económica que sigue representando un reto ante el avance de la inflación.

Díaz celebra el acuerdo

Yolanda Díaz ha resaltado que gracias al acuerdo con los sindicatos se hace efectivo uno de los grandes compromisos de la legislatura: que el salario mínimo interprofesional (SMI) alcance al menos el 60% del salario medio español. "Un día muy importante para las trabajadoras y trabajadores de nuestro país: subiremos el salario mínimo a 1.080 euros, un 8%, en 2023", ha publicado Díaz en su cuenta de Twitter.

"Gracias al acuerdo con sindicatos hacemos efectivo uno de los grandes compromisos de la legislatura: alcanzar al menos el 60% del salario medio", agrega la ministra en el tuit, colgado inmediatamente después del anuncio de la subida del SMI realizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su primera comparecencia del año en el Pleno del Senado.