El Gobierno plantea un reparto de ayuda a la sequía por cultivo que el sector rechaza

Una doble vía para repartir el fondo de ayudas por la sequía: por cultivos y en función del grado de escasez de agua de cada comunidad autónoma. Así lo ha propuesto el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que capitanea Luis Planas. Sin embargo, la propuesta no ha convencido del todo al sector. Así lo expresaban este jueves los representantes de las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, que mantuvieron ayer un encuentro con el secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda.

El dinero a repartir, según recuerda Efe, son los 276,7 millones de euros que conforman el fondo que se consignó para la agricultura dentro del real decreto ley de ayudas por la sequía para el conjunto del sector agrario, que en su totalidad alcanza un valor total de 784 millones, sumando la partida para la ganadería así como otras medidas de apoyo de ámbito fiscal, financiero, socio-laboral o hidráulico, entre otras.

Los representantes de las organizaciones agrarias han explicado que el MAPA les ha planteado que alrededor de un 75% de esos 276,7 millones se destine a los cultivos herbáceos, incluyendo las leguminosas y los cereales de invierno y excluyendo el girasol. "Otra partida importante" iría a la fruta de hueso y una partida más pequeña para el arroz y el tomate, quedando fuera del reparto el olivar y el viñedo, según el plan del MAPA.

Grado de sequía en cada CCAA

Además, se ha propuesto una segunda vía de reparto que iría según el grado de sequía de cada comunidad autónoma, de forma que algunas como Andalucía, Castilla-La Mancha o la Comunidad Valenciana, por ejemplo, estarían consideradas como de alta sequía y otras como Extremadura y Castilla y León quedarían en un grado inferior, según el planteamiento del Departamento.

Esta medida ha sido la que menos ha gustado a las organizaciones agrarias y así se lo han planteado al MAPA que, según han comentado los participantes en la reunión, estudiará los diferentes requerimientos que les ha hecho llegar el sector antes de anunciar en días venideros el plan definitivo para repartir las ayudas.

El presidente de Asaja, Pedro Barato, ha indicado que "no puede haber discriminación por territorio" porque "esto no es un reparto geopolítico" sino "un reparto de ayudas a quien realmente tiene esos problemas". "No puede haber sequías de primera ni de segunda. Quien tenga sequía, esté en la comunidad autónoma que esté, tiene que tener ayuda", ha expresado Barato.

"No puede haber sequías de primera ni de segunda"

El representante de la Ejecutiva de COAG Javier Fatás ha indicado que "a la hora de zonificar el reparto hacerlo por comunidades autónomas no es la mejor solución". "Todas las comunidades autónomas pueden tener zonas más y menos afectadas y vemos que había que haberlo trabajado un poquito más y hacerlo por comarcas" independientemente de la comunidad o provincia a la que pertenezcan, ha declarado Fatás.

Por su parte, el secretario general de UPA en Extremadura y miembro de la Ejecutiva Federal de esta organización agraria, Ignacio Huertas, ha señalado que coincide con el planteamiento que se hace respecto al reparto de las ayudas por cultivos pero que igualmente mantiene "diferencias" respecto al tema de las zonificaciones. En ese sentido, ha valorado que la reunión de esta jornada ha versado sobre "un borrador que está sujeto a mejoras" y que espera que se tomen en cuenta sus consideraciones.

Los representantes de las organizaciones agrarias han indicado que el MAPA les ha trasladado también que espera que acaben llegando a España entre 50 y 100 millones de euros de los 250 millones de la reserva agrícola de crisis de la Comisión Europea (CE) que Bruselas se mostró dispuesta a distribuir entre los países más afectados por eventos climáticos extremos.

La ayuda de 355 millones de euros para los ganaderos de carne y de leche ya quedó repartida en el momento de la publicación del real decreto, con partidas de 100 euros por vaca y 15 por oveja y cabra de carne; y de 40 euros por vaca y 10 euros por oveja y cabra de leche. Además, se establecieron 5 millones de euros de ayuda complementaria para la apicultura.