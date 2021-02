El Gobierno subastará en marzo la banda de 700 MHz para el 5G

El Gobierno sacará a subasta en marzo la banda de los 700 megahercios (Mhz), prioritaria para el 5G, sin que descarte modificar el precio de salida de 1.170 millones de euros, fijado en las bases de licitación que salieron a información pública y que ha desatado las críticas del sector que lo considera excesivo.

El proceso está en fase de "análisis", por parte del Gobierno, de las 19 alegaciones que se han presentado a las bases de licitación de esta subasta que salió a consulta pública el pasado diciembre y que se resolverán en este mismo mes, según afirma en una entrevista con EFE Roberto Sánchez, secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.

El precio de salida de la subasta de frecuencias de esta banda, dividida en 8 bloques y fijado en 1.170 millones, ha acaparado una buena parte de las alegaciones presentadas, además de las obligaciones de cobertura. "Lo vamos a estudiar. Si como consecuencia del estudio vemos que los argumentos presentados para bajar el precio tienen mérito suficiente, entonces se reconsiderará", ha afirmado Sánchez, que apunta que esto no quiere decir que se vaya a modificar. Recuerda que las subastas "no son caras o baratas en sí, sino que salen a un precio y a partir de ahí el mercado determina su valor".

El modelo elegido para el proceso es de subasta simultánea ascendente, de múltiples rondas, que se llevará a cabo por internet y que es similar al usado en los últimos años. "Puede resultar un contrasentido" el defender que en España la subasta es cara y, por ejemplo, "en la de Alemania pagar más dinero", apunta Sánchez, que añade que las condiciones fijadas en España son más o menos las mismas que en otros países.

Ampliar plazo de cobertura a cinco años

Otro tema central de alguna de las alegaciones son las condiciones de cobertura, concretamente los plazos previstos, en el sentido de que quieren que se amplíe el plazo de tres años a cinco, una petición que también está en estudio. En las condiciones del proceso, se contemplan ciertas obligaciones para los adjudicatarios como la de proporcionar cobertura al 100% de las poblaciones de 50.000 y 20.000 habitantes en un plazo de tres años, en función de los bloques que se adjudiquen.

También figuran pegas en las alegaciones al pago único establecido del precio de la subasta en lugar de un pago en diferido (anual) como se hizo en la de la banda de 3,5 Ghz, que se subastó en 2018, según Sánchez, que explica que este punto también está siendo objeto de análisis, aunque precisamente entonces las alegaciones iban en sentido contrario, recuerda.

Al preguntársele por una de las peticiones que planteó públicamente MásMóvil, en el sentido de que en las condiciones de la subasta se tuviera en cuenta su condición de cuarto operador, Sánchez afirma que es "poco probable" que se incluyan especificidades para un operador determinado. Operadores, asociaciones, fabricantes y otros han presentado las alegaciones a estas bases, que han salido por primera vez en la historia a información pública.

La banda de 26 Ghz

Para el despliegue del 5G son prioritarias tres tipos de bandas, la de 3,5 Ghz, que ya se adjudicó hace dos años; la de 700 Mhz, que se subastará en marzo; y la de 26 Ghz que se hará lo propio previsiblemente "a finales de año". De la banda de 26 Ghz, "el problema que existe actualmente es que no hay equipamiento comercial. No tiene mucho sentido subastarla ahora, porque los operadores pagarían por algo que no pueden usar "por el momento. "A finales de año sí (será posible su subasta). Iremos viendo la evolución de cómo se van desarrollando aplicaciones" para el uso de esta banda.

75% de la población con 5G en 2025

Esta iniciativa se enmarca dentro de la Estrategia de Impulso de la Tecnología 5G, que contará con financiación pública de 2.000 millones de euros hasta 2025, de los que 300 millones figuran ya en los Presupuestos Generales del Estado para 2021.

El objetivo de todo ello es que en 2025 el 75% de la población esté cubierta con redes 5G en las bandas preferentes del 5G -de 700 Mhz, 3,5 y 26 Ghz-, bien a través de las obligaciones establecidas en las condiciones de subasta o de ayudas del Gobierno allá donde no llegan.

Paralelamente, se están sentando las bases para el 6G. El secretario de Estado ha afirmado que dentro del Plan de Impulso 5G, se prevén incorporar medidas para promover la I+D+i de cara al 6G: "Dentro de 10 años, estaremos hablando del 6G lo que estamos hablando ahora del 5G".