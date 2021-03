El Gobierno valora ampliar la vida de la Sareb tras ser forzado a asumir su deuda

La decisión de la agencia estadística europea, Eurostat, de incluir a la Sareb - la marca comercial del célebre 'banco malo' - dentro del perímetro de las Administraciones Públicas y, como consecuencia de ello, de 'cargar' el balance público con 35.000 millones de euros extra de deuda y algo más de 7.000 millones de euros de déficit ha animado al Gobierno a replantearse la disposición legal que establece la disolución inexorable de la sociedad en el año 2027. Fuentes del Gobierno explican que esta referencia se había incluido expresamente en la regulación de la entidad porque era uno de los requisitos que Eurostat exigía para que sus cuentas no consolidaran dentro del sector público, pero que toda vez que la agencia estadística europea ha obligado a España a meterla igualmente dentro del perímetro público no hay ya razón alguna para no reconsiderar una eventual ampliación de su ciclo vital a efectos de optimizar la gestión de los activos que aún tiene en cartera.

La sociedad creada por indicación de la Comisión Europea para sacar de los castigados balances de la banca española sus activos más tóxicos y de menor valor en el mercado tenía al cierre del ejercicio de 2019 en cartera activos de difícil colocación por valor de más de 32.000 millones de euros, repartidos en 19.400 millones en préstamos (alrededor de la mitad de los que tenía cuando nació en 2012) y 12.800 millones en inmuebles, de la cartera de 50.781 millones de euros que heredó de la banca. El ritmo al que se ha ido drenando esa mochila de activos tóxicos señalaba como imposible el objetivo de sacudirse toda esa carga antes de 2027 y de hecho desde la dirección de la sociedad se han ido deslizando mensajes en los últimos años respecto a la necesidad de ampliar ese plazo para poder cumplir con su mandato si no generando beneficios, sí minimizando las pérdidas que al cierre de 2019 rondaban los 7.000 millones de euros. La decisión de Eurostat ha eliminado el único obstáculo que impedía hacerlo y desde el Gobierno admiten que será una opción que tendrán que reconsiderar.

Entre tanto, la maniobra de Eurostat se va a traducir en un deterioro adicional de los datos de deuda pública y déficit público de España. Las estimaciones realizadas por el Gobierno apuntan a que la digestión de los 35.000 millones de euros deuda senior con aval estatal que la agencia estadística europea ha obligado al Gobierno a meter en su balance de cierre de 2020 dispararán la deuda pública española por encima del 120% del PIB, en un ejercicio en el que el buen hacer del Tesoro había conseguido dejarla por debajo del 118,8% recogido en las previsiones oficiales (117,1%); en tanto que el déficit público sumará en torno a una décima extra por los más de 7.000 millones de deterioro patrimonial que arrastra la sociedad tras nueve ejercicios consecutivos en números rojos.