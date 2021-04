Las CCAA se lanzan a por los 4.000 M que exigen a Hacienda desde el año 2019

Entre finales de 2019 y principios de 2020, los gobiernos de las comunidades autónomas mantuvieron una agitada polémica con el Ministerio de Hacienda a cuenta de la liquidación del IVA del ejercicio de 2017, que corresponde realizar con dos años de retraso. El problema se derivaba de la entrada en vigor en 2017 del nuevo Suministro Inmediato de Información (SII) en el IVA. Para facilitar la adaptación al nuevo sistema de las empresas, el Ministerio de Hacienda entonces dirigido por Cristóbal Montoro decidió dar un mes extra a las empresas obligadas a tributar por este esquema, lo que se tradujo en que la mensualidad de noviembre que, normalmente, se ingresaba en diciembre ese año se ingresó en enero. El ajuste no tuvo incidencia inmediata para las CCAA, ya que reciben un anticipo por los ingresos que le corresponden por ese impuesto, pero sí la tuvo a la hora de ejecutar la liquidación, ya que ésta se hizo sobre la recaudación de once meses y no de doce, lo que les generó un agujero que las comunidades autónomas estiman en más de 4.000 millones de euros.

Hacienda trató de acordar una solución en el marco de la negociación del proyecto de Presupuestos de 2019, pero ésta no llegó a prosperar y ese dinero quedó en el limbo. Un puñado de comunidades autónomas fueron entonces a los tribunales para exigir unos recursos que entendían que les correspondían. Este martes se ha sabido que el Tribunal Supremo ha dado la razón a la Junta de Castilla y León y ha condenado al Estado a abonar a Castilla y León los 182 millones de euros que le adeudaba. La sentencia ha corrido como la pólvora por los despachos de las consejerías de Hacienda de las comunidades autónomas, que ahora se preparan para reclamar los recursos dejados de percibir por este concepto, según han confirmado a La Información fuentes de varios gobiernos regionales