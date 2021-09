Gortázar anticipa más fusiones pero, de momento, descarta las transfronterizas.

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha anticipado más fusiones en el sector financiero, tanto en España como a nivel internacional, aunque no ve tantas sinergias en las fusiones transfronterizas. "Personalmente, ante esta situación estructural del sector, creo que habrá más (fusiones). No sé cuándo, ni de quién, ni creo que sea mañana (...). La parte internacional es más compleja. Todas estas sinergias no las vemos", ha señalado Gortázar en el XXVIII Encuentro del Sector Financiero.

Gortázar contempla, sin embargo, una excepción para aquellas entidades que ya tengan sucursales en un país extranjero y para las que una fusión transfronteriza sí podría tener sentido. El consejero delegado de CaixaBank ha recordado que en el sector existe un problema de rentabilidad estructural asociado a los tipos negativos, que se han mantenido en esos niveles durante los últimos años, que se une a la entrada de nuevos actores en el sector.

Gortázar ha incidido por otra parte en que si bien las fusiones "bien ejecutadas" pueden ser un remedio, no es el único. Sí cree que se trata de un movimiento positivo y "sano", tal y como han defendido los supervisores bancarios. Gortázar ha hecho mención a la adquisición de BPI en 2017, una operación que considera "muy acertada" para la entidad.

En cuanto a la fusión con Bankia, ha destacado que la integración tecnológica se producirá en el cuarto trimestre de este año y ha hecho hincapié en la importancia de ese sistema único.

El consejero delegado de CaixaBank ha destacado el esfuerzo de ambas entidades por converger en los últimos seis meses, que siguen a los seis meses previos al cierre de la fusión, durante los cuales los equipos de ambos bancos también estuvieron trabajando.

La entidad, que ha realizado un ERE por el que saldrán 6.500 personas del banco, completó la integración de los negocios de banca privada desde el momento inicial, así como los de tesorería, entre otros, aunque todavía tengan que operar con dos sistemas diferentes. En la banca de particulares ha resaltado el esfuerzo por converger.

Importancia de la presencialidad

El consejero delegado de CaixaBank ha incidido en la importancia de la presencialidad en la relación con los clientes, y ha destacado que la realidad es "mucho más rica" que la distinción entre relacionarse con una máquina o una persona.

"Claramente necesitamos la presencialidad, es buena", ha destacado, y ha añadido que si bien esta se ha tenido que limitar por motivos sanitarios, siempre ha primado. Gortázar ha hecho hincapié en que hay que relacionarse con el cliente por todos los canales, también en plena pandemia, cuando la entidad mantuvo sus sucursales abiertas.

La transición energética: una oportunidad de oro

Gortázar ha señalado que aunque persiste en la sociedad el recuerdo de la crisis financiera, cuando la banca fue parte del problema, la realidad es que hay muchos ejemplos de cómo este sector ayuda a la economía, y la transición energética podría ser uno de ellos. El consejero delegado la ve como una "oportunidad de oro" que el sector está empezando a ver.