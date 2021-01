El devastador gráfico del PIB: el mayor castigo económico desde la Guerra Civil

No será porque no lo llevan avisando durante meses los organismos internacionales, nacionales, bancos centrales y un largo etcétera: a España le iba a tocar sufrir esta pandemia más que a muchos de sus vecinos europeos, al menos, en el sentido puramente económico. Para prueba, un dato: el PIB ha registrado una caída del 11% en 2020. El descenso que es 'histórico' no es baladí, porque el último tramo del año -en el que el repunte ha sido de un leve 0,4%- ha conseguido esquivar una recaída que hubiera dibujado un retroceso aún más negro.

Pero ni aún así. Ni aún habiendo conseguido mantener a duras penas el pulso económico de la recuperación (pese a las restricciones de movilidad y de buena parte de la actividad de la segunda ola), España se libra de dibujar en un devastador gráfico el mayor golpe al PIB desde la Guerra Civil.

Hasta ahora, el mayor descenso anual del PIB se había registrado en 2009, en plena crisis financiera, con un retroceso del 3,8%. Es, además, la primera contracción anual del PIB desde el año 2013, cuando bajó un 1,4%. En 2019, la economía española creció un 2%. Aún así, la caída de 2020 es dos décimas menor que la prevista por el Gobierno, que había proyectado un retroceso del 11,2%.

El Gobierno sostiene que el PIB volverá a terrenos positivos a principios de 2022, aunque la mayoría de los analistas apuntan a mediados de 2023, cuando no 2024. Todas estas previsiones están rodeadas de un nivel de incertidumbre con pocos precedentes porque dependerá de la evolución de la pandemia y la capacidad de las economías para habilitar una recuperación vigorosa, según coinciden todos los analistas.

A precios corrientes, el PIB de 2020 se situó en 1.119.976 millones de euros, un 10% menos que en 2019. En todo caso, el INE explica que por diversas razones relacionadas con el calendario de disponibilidad de algunas de las fuentes utilizadas en el último trimestre del año, el volumen de información adelantada en el avance de datos de este viernes ha sido menor que en ocasiones anteriores.

Este hecho, precisa, unido a la dificultad que ha supuesto para la medición estadística un cambio de coyuntura como el de la crisis del Covid, "hace prever que las futuras revisiones de los resultados hoy publicados puedan ser de una magnitud mayor que la habitual". En tasa interanual, el PIB del cuarto trimestre se contrajo un 9,1%, frente al descenso del 9% del trimestre anterior.