Los grandes cambios que te abrirán la puerta a una jubilación anticipada

Helen, una ciudadana de 53 años que vive en Australia, cree que se jubiló más tarde de lo que debería aunque eso no le ha impedido sacar el máximo rédito posible a sus ahorros. "Podríamos habernos jubilado antes. No estoy segura sobre lo que pensará mi marido, pero no quiero trabajar hasta mi edad de jubilación", afirma esta ciudadana. Es gente como Helen la que la Comisión sobre Productividad, en Australia, afirma que podría beneficiarse enormemente sobre la revisión de la edad de jubilación.

Los encargados de revisar la edad de jubilación en Australia, lejos de las estimaciones europeas que afirman que al aumentar la esperanza de vida se retrasará la edad de jubilación, creen que las personas podrían recibir al llegar a los cincuenta un estímulo en su jubilación de 80.000 dólares, dándole la posibilidad a los trabajadores que entren en su última etapa de su carrera laboral de jubilarse pronto o, al menos, tener la posibilidad de trabajar a media jornada.

"Al llegar a los 50, empecé a pensar que había sucedido demasiado pronto. Fue entonces en ese momento cuando empecé a pensar acerca de mi jubilación", dice Helen. "Con 50 años, empiezas a preocuparte por tu pensión. Antes, te preocupas por los niños y la hipoteca, por otras prioridades en las que gastas tu dinero, pero entonces empiezas a pensar en tu pensiín y llegas a la conclusión de que no quieres trabajar hasta los 67 o la edad que sea en la que tengas que jubilarte", afirma al diario australiano The Sydney Morning Herald.

Esta mujer unificó dos fondos que tenía en uno sólo al cumplir los cincuenta y su marido recientemente cambió un fondo del sector de la venta minorista a uno del sector industrial. Un cambio al que cree que debería haber prestado más atención antes. "Mi generación tiene la sensación de que ha perdido la oportunidad de aprovechar estos incentivos que le podrían haber beneficiado mucho al cumplir los sesenta años", añade Helen.

A pesar de algunas discrepancias sobre determinados aspectos de la jubilación, afirma que sus repetidos ánimos para que sus hijos presten atención a su retiro han dado sus frutos. Dice Helen que uno de sus hijos de 26 años, hace poco cambió sus fondos de inversión al sector industrial. "Intentamos que nuestros hijos tengan la mayor información posible. Creo que su generación tiene una mayor consciencia de la jubilación, porque sus padres también han mostrado una mayor preocupación".

Liam Shorte, de la comisión de planificación sobre jubilación, afirma que la gente se empieza a preocupar al cumplir los 50 sobre los riesgos de su cartera. "Cuando se acercan a la jubilación, no vuelven a preocuparte sobre su cartera, sino sobre el riesgo de pérdidas". Y añade que "todo depende de si la gente pone mayor interés en sus fondos. Si quieres jubilarte pronto, deberás aportar más a estos fondos", afirma Shorte. Afirma que lo mejor que puede hacer la gente es comparar precios. "Pero esto no es fácil. Hay tantos detalles y términos que necesitas un contable o un abogado para que te lo traduzca. Ponerlo en un lenguaje sencillo ayudaría", afirma Greg Flynn, de 56 años.

Flynn trabajó en muchos trabajos, desde impulsor de comunidades aisladas en el norte del país, a trabajar para la Univesidad de Swinburne. Ya en los 90, Flynn cambió sus fondos de inversión al sector industrial. Un cambio del que no se arrepiente. Respecto a los trabajos para mejoras en la jubilación, se muestra muy a favor. "Es un interés que redunda en beneficio de todos".