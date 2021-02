Los 'guerrilleros' de Reddit impulsan la plata... pero tus joyas valen lo mismo.

La coordinación de los integrantes de Wall Street Bets -foro de pequeños inversores del agregador de noticias Reddit- ha revolucionado las acciones de GameStop o AMC, y ahora lo está haciendo con la cotización de la plata. El precio del metal precioso ha subido hasta los 29,7 dólares (llegando a superar en algún momento los 30,1$) y ha desbancado la cotización del oro a un segundo plano. La operativa ha sido trepidante, como todo lo que sucede en el universo Internet: los primeros avisos señalando la plata como objetivo aparecieron en Reddit la semana pasada y apuntaban a la ETF iShares Silver Trust, el mayor fondo que invierte en este metal. El famoso hilo de Wall Street Bets -que arrastró a 1,7 millones de usuarios durante el desembarco en GameSotp- ahora ya acumula 7 millones. Su estrategia original: perjudicar ciertos modos de cobertura que mantenían posiciones bajistas en acciones concretas e intentar hacerlas subir para que los profesionales de la inversión registren pérdidas millonarias. Con todo, si usted tiene plata -anillos, cadenas, algún reloj, pendientes...- difícilmente se beneficiará del estirón en el precio. Ese manjar no llegará a su mesa.

Los 'guerrilleros de Reddit' han provocado un cambio en el precio de la onza de plata, pero los analistas advierten de que este movimiento es una actividad diferente a lo acontecido hasta la fecha. Lo explica Joaquín Robles, analista de XTB: "No es como AMC o GameStop, que eran empresas con dificultades y que de repente han subido de manera irracional. Esto es un activo que estaba en tendencia porque, como el oro, funciona como activo ante la incertidumbre".

A pie de calle, el responsable de una tienda de compraventa de oro y plata de la calle de Hermosilla de Madrid explica que no han notado ninguna diferencia pese al repunte: "El cambio no se puede ver en economías domésticas, hay gente que viene a vender dos cucharas o un candelabro pero esa subida no se ha reflejado", explica. Tampoco han notado ningún cambio en el local de compraventa Babilonia, en la calle de Antonio López, donde sufren día a día la falta de clientes desde que empezó la pandemia. Ayer a las 14 horas aún no habían 'catado' ni un gramo de plata. "Si antes comprábamos a veinte personas al día, ahora son tres".

En opinión de Robles, lo que ha ocurrido no es nada extraordinario. Lo será si se mantiene en el tiempo. Por un lado, el movimiento de pequeños inversores ha logrado un éxito complicado, movilizar la cotización de la plata. Un hito nada comparable a mover una acción en concreto. Porque es un mercado mucho más grande y más líquido. Como cuenta Robles, se trata de activos que "ya tienen un volumen diario muy elevado y necesitan flujos de capital grandes para generar rentabilidad". No es una cadena de cine o una tienda de videojuegos, que tienen acciones de poca liquidez. El analista asegura que este movimiento será un problema si logra "penalizar distintos activos, provocando fuertes subidas". Aunque eso tampoco garantiza la eficiencia del mercado, sino que la hace más especulativa.

De hecho, para que esto se refleje en los locales de compraventa, debe mantenerse la tendencia durante mucho tiempo y trasladarse al mercado físico, no simplemente ser mercado futuro. Es decir, para que la subida de la plata se refleje en un 'retail' debe dejar de ser especulativa. Debe responder a una demanda. Robles afirma, además, que el oro y la plata ya tenían una buena previsión para este año, porque hay miedo a que organismos como el BCE establezcan presiones inflacionistas. Por tanto, para el analista de XTB, la subida no ha sido una gran sorpresa: "La plata venia comportándose muy bien. De hecho, en 2020 subió más de un 60%", detalla Robles.

El debate está abierto. Por un lado, algunos opinan que se deben de regular actuaciones como las del foro Wall Street Bets. Otros, que no debe haber ninguna regulación, como tampoco la hay para los fondos de cobertura. Por ahora, el hito es evidente: el precio de la plata se ha disparado y está en su nivel más elevado desde febrero de 2013. Falta por saber si los 'guerrilleros de Reddit' están ya buscando un nuevo objetivo. Lo sabremos pronto.