Guindos asegura que el BCE ha evitado una crisis de deuda por el coronavirus

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha asegurado que el instituto emisor ha evitado una crisis de deuda mediante su actuación de compra de deuda ante el coronavirus.

En una entrevista con Antena 3, recogida por Europa Press, el exministro español ha destacado las medidas de la autoridad monetaria, incluyendo el programa extraordinario de compra de activos de 750.000 millones de euros y las medidas adoptadas para facilitar la liquidez en el sistema financiero.

Guindos ha asegurado que si el BCE no hubiera adoptado estas medidas, la crisis sanitaria ya se estaría trasladando a la primas de riesgo y a los costes financieros, lo que entonces hubiera provocado una "crisis de deuda". Asimismo, el vicepresidente del BCE ha destacado que los eurobonos, la emisión mutualizada de deuda europea, no están fuera de la mesa, pese a que no se incluyeron en el paquete que aprobó el Eurogrupo.

Por último, Guindos ha mandado un "mensaje de optimismo" sobre la economía española, recordando el desempeño que se registró en los años posteriores a 2012, cuando él formaba parte del Ejecutivo. También ha subrayado que nadie debería subestimar la capacidad de recuperación del país porque en los últimos años ha tenido un desempeño "brillante".