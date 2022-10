Guindos alerta de una recesión técnica en la zona euro con la inflación elevada

El Banco Central Europeo (BCE) ya prevé un escenario de recesión los próximos meses en la zona euro con la inflación en niveles muy elevados, máxime después de que los precios avanzasen un 10% en tasa anual en septiembre, un nivel inédito en la región desde que entró en funcionamiento la moneda común. "No es descartable que la zona euro entre en recesión técnica en los próximos trimestres. Creemos que es posible pero no supondría una recesión excesivamente intensa", ha asegurado su vicepresidente, Luis De Guindos. Ni siquiera en el caso de que se cumpliesen las proyecciones del escenario más adverso que contempla la entidad.

En el marco de un ciclo de conferencias organizadas por el Consejo General de Economistas, De Guindos ha puesto en valor, eso sí, cómo a diferencia de lo sucedido en crisis anteriores, el empleo ya casi ha recuperado los niveles precovid, lo que a su juicio es una buena noticia. Ha reconocido, además, que la situación es "compleja" desde el punto de vista económico con esa combinación de escaso crecimiento e inflación elevada. Con todo, ha recalcado que el mandato del emisor es garantizar la estabilidad de precios y que en ello estarán focalizadas todas las actuaciones de política monetaria en las próximas semanas y meses.

El 'número dos' del Banco Central Europeo ha incidido en que la inflación está cada vez más extendida e imbricada en el conjunto de productos que forman la cesta de la compra entre los países de la eurozona. "Creemos que hasta finales de año va a estar en torno a los niveles actuales", ha puntualizado. Considera, no obstante, que sí se debe empezar a producir una desaceleración a lo largo de 2023, entre otras cosas por los efectos de base. "Esperamos que a mediados de año (del que viene) se sitúe por debajo del 6%", ha añadido, dejando claro además que esta previsión está muy condicionada por el elevado nivel de incertidumbre. La subida de los precios estará, en cualquier caso, muy por encima de la definición de estabilidad de la entidad (del 2% simétrico a medio plazo).

Ayudas centradas en los más vulnerables

Según De Guindos cerca de dos tercios de la tasa actual del IPC en la zona euro se debe a factores exógenos (como los precios de la energía) y, a la vez, ya se aprecia cómo la demanda agregada empieza a elevarse, como muestran los datos del turismo. Por ello, la política monetaria debe enviar también una señal en relación a esos posibles efectos de segunda ronda sobre la economía. Al mismo tiempo, ha hecho hincapié en que la política fiscal puede jugar un papel importante en las circunstancias actuales de inflación elevada y en que no puede ser la misma que los gobiernos adoptaron durante la pandemia. "Es importante que no entre en contradicción con la política monetaria", ha incidido, y que se centre en ayudar a los grupos vulnerables, con ayudas más dirigidas a rentas que a precios y no obstaculizar la transición energética.

En relación a la debilidad que viene registrando el euro, que se ha depreciado alrededor del 12% en lo que va de año con respecto al dólar, De Guindos ha incidido en que para la entidad "el tipo de cambio no es un objetivo", si bien, lo tiene en consideración y ha recordado que la caída de la divisa europea ha agravado el shock energético (dado que la mayoría de las materias primas, como el petróleo, se intercambian en dólares).

El vicepresidente del BCE ha explicado que en la fortaleza del 'billete verde' hay razones geopolíticas (como la incertidumbre generada por la guerra en Ucrania, la crisis de Taiwán...) y la distinta política monetaria que ha adoptado la Reserva Federal, que ha sido más agresiva en su normalización por la diferente situación macro en la primera economía del mundo (en términos de empleo, subida de los salarios, deuda pública...). No obstante, cree que la moneda común se irá estabilizando en los próximos meses.