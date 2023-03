¿Si no tengo ingresos tengo que hacer la declaración de la Renta 2022?

La declaración de la Renta 2022 está a la vuelta de la esquina. Miles de contribuyentes están llamados desde el 11 de abril de 2023 para ajustar cuentas con la Agencia Tributaria, pero... ¿Cómo se puede saber si una persona está obligada? Cada año Hacienda saca un manual en el que especifica todos los detalles de la campaña. No obstante, antes de que ese manual sea publicado suelen ir anunciándose algunos cambios.

¿Quién está obligado a hacer la declaración de la Renta 2022?

Uno de ellos está relacionado con el rendimiento, es decir, el cómputo de ingresos brutos mínimo que debe tener una persona para estar obligada a hacer este trámite. En la declaración de la Renta de 2022 la cantidad mínima será de 22.000 euros anuales con un solo pagador y de 15.000 en caso de que sean dos pagadores. El año pasado, en cambio, el mínimo en dos pagadores estaba en 14.000 euros.

¿Tengo que hacer la declaración si no tengo ingresos?

Por lo tanto, ¿qué ocurre si una persona no tiene ingresos? Hay que tener en cuenta que, a la hora de presentar la Renta, no solo se tiene en cuenta el salario, sino que se incluyen todo tipo de ganancias. Esto significa que si una persona no tiene un salario, pero ha recibido dinero procedente de las cuotas de alquiler que cobra en las viviendas que tiene en propiedad, por ejemplo, tendrá que presentar la Renta.

Por otro lado, algunas ayudas económicas obligan al beneficiario a tener que hacer la declaración. El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una de ellas. Las personas que lo perciben tienen que ajustar cuentas con Hacienda sí o sí para poder seguir ingresando la ayuda. De esta manera, el Estado puede ver si aquellos contribuyentes siguen cumpliendo los requisitos para contar con el IMV.

¿Si no hago la declaración de la Renta me pueden sancionar?

En caso de no estar en alguno de los supuestos mencionados, es decir, si una persona no tiene ningún beneficio ni salario no tiene por qué presentar la declaración de la renta. "Es importante tener claro si tenemos o no rendimientos superiores a los 22.000 euros o 15.000 euros si son dos pagadores, porque si no lo miramos bien y no presentamos la declaración podemos ser sancionados por la Agencia Tributaria", explica Antonio Gallardo, experto de Banqmi.

Por lo tanto, lo más recomendable es que el contribuyente haga un borrador y, de esta manera, podrá ver sus rendimientos anuales. Si son superiores a los indicados tendrá que realizar el trámite sí o sí, independientemente de si el resultado sale a pagar o a devolver.

¿Puedo hacer la declaración de la Renta sin estar obligado?

No tener que hacer la declaración de la Renta no significa que esté prohibido presentarla. Dicho de otra manera, aunque un usuario no esté obligado puede presentarla si le conviene. Una persona joven que viva de alquiler y tenga pocos ingresos puede presentar la declaración de la renta para desgravarse lo que paga de alquiler. Es una manera de llevarse un dinero extra con la devolución. "Si una persona no está obligada a hacer la declaración puede hacer el borrador desde la página de la Agencia Tributaria y si le sale a cuenta presentarla", aconseja el experto.

En definitiva, ante cualquier duda lo mejor es hacer el borrador de la declaración de la Renta. Se puede tramitar a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria con un certificado electrónico o con la declaración de la renta anterior. Hay que tener en cuenta que mientras sea borrador no repercutirá en el usuario, puesto que la declaración de la renta se hace efectiva una vez presentada.