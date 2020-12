Hacienda congela los módulos de los autónomos para 2021 por el coronavirus. 

El Ministerio de Hacienda establece el mantenimiento de los niveles y condiciones del método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) para el ejercicio 2021. Así se desprende de una orden del Ministerio de Hacienda publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que fija que se mantienen para el ejercicio 2021 la cuantía de los signos, índices o módulos, así como las instrucciones de aplicación.

En el marco de los Presupuestos Generales del Estado de 2021, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya anunció que se van a prorrogar durante 2021 los límites del régimen de módulos para autónomos para ayudar así a uno de los colectivos más afectados por la crisis. Según establece la orden, se mantiene la reducción del 5% sobre el rendimiento neto de módulos derivada de los acuerdos alcanzados en la Mesa del Trabajo Autónomo.

Por lo que se refiere al IVA, la orden también mantiene, para 2021, los módulos, así como las instrucciones para su aplicación, aplicables en el régimen especial simplificado en el año inmediato anterior. De igual forma, se mantiene para este período la reducción sobre el rendimiento neto calculado por el método de estimación objetiva del IRPF y sobre la cuota devengada por operaciones corrientes del régimen especial simplificado del IA para las actividades económicas desarrolladas en el término municipal de Lorca.

La propuesta del PP sobre los autónomos

El PP anticipó, antes de que se aprobaran los PGE, eximir de cotizaciones e impuestos a los autónomos que se vean obligados a cerrar su negocio durante los meses de vigencia del nuevo estado de alarma. Para compensar esa pérdida de ingresos, los 'populares' proponían equiparar el gasto corriente en bienes y servicios de los diferentes ministerios con el de los Presupuestos de 2018 y así poder liberar unos 1.757,3 millones de euros.

Para eximir del pago de impuestos, según recogía Europa Press, el grupo propuso e que los autónomos puedan renunciar en el primer trimestre de 2021 de forma temporal y sin penalizaciones al sistema de módulos, pudiendo volver a acogerse a él en 2022, y que durante ese tiempo no computaran a efectos del pago de impuestos los días naturales en los que esté declarado el estado de alarma. De esta forma, argumentaba el PP, se permitiría a los autónomos acogerse a un sistema de estimación directa, de acuerdo con los ingresos reales, y no por los parámetros que se definen en el sistema de módulos, una medida que, aseguran, "ya se adoptó en abril y es imprescindible recuperarla". Sin embargo, no se aprobó.