Hacienda devolverá en los PGE los 3.100 millones que debe a las CCAA por el IVA

El Gobierno aprovechará los Presupuestos Generales del Estado de 2022 para abonar a las comunidades autónomas el dinero que éstas le reclaman desde hace más de dos años a cuenta de la liquidación de IVA del año 2017, que les privó de ingresar toda una mensualidad de los recursos que reciben por ese impuesto por la adaptación del impuesto al nuevo sistema de suministro de información implantado en aquellos días por el Ministerio de Hacienda. Desde entonces, Hacienda y las comunidades autónomas andaban enredadas en un debate respecto a si éstas tienen derecho o no a recibir esos recursos, debate que resolvió el pasado mes de abril el Tribunal Supremo tras reconocer el derecho de la Junta d Castilla y León a recibir esos recursos.

Hacienda dijo entonces que estudiaría la resolución judicial y acataría la sentencia. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado este miércoles en el Congreso de los Diputados que el asunto se sustanciará en el marco del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022 con la inclusión de una partida de 3.100 millones de euros destinados a abonar el principal y los intereses de la famosa mensualidad de IVA de diciembre de 2017 y poner fin a una controversia que se ha prolongado durante tres años. Hacienda se ha comprometido también a 'perdonar' a un puñado de comunidades autónomas la devolución de los préstamos que recibieron del ICO para compensar esa pérdida de tesorería. Las comunidades autónomas reclamaban al Gobierno 4.000 millones de euros por este litigio.

El problema viene de la entrada en vigor en 2017 del nuevo Suministro Inmediato de Información (SII) en el IVA, un esquema de control fiscal que da acceso a la Agencia Tributaria casi en tiempo real a la contabilidad de las empresas que facturan más de seis millones de euros. Para facilitar la adaptación a este nuevo sistema a las empresas, el Ministerio de Hacienda entonces dirigido por Cristóbal Montoro decidió dar un mes extra de adaptación a las empresas obligadas a tributar por este esquema, lo que se tradujo en que la mensualidad de noviembre que normalmente se ingresaba en diciembre ese año se recaudó en enero. El ajuste no tuvo incidencia inmediata para las CCAA, ya que éstas reciben los fondos que les corresponden del IVA - un 50% de la recaudación del impuesto- mediante un anticipo a cuenta, pero el desajuste afloró a la hora de ejecutar la liquidación, ya que ésta se hizo sobre la recaudación efectiva de 2017 (de once meses, no de los doce por el efecto antes mencionado a causa del SII), lo que les generó un agujero que las comunidades autónomas estiman en más de 4.000 millones de euros.

Otros 7.000 millones de euros extra en 2022

Los 3.100 millones de euros del IVA no serán los únicos recursos extraordinarios que recibirán los gobiernos de las comunidades autónomas en 2022. La ministra de Hacienda ha anunciado este miércoles que la transferencia extra de recursos desde el Estado a las comunidades autónomas ascenderá a 7.000 millones de euros ya que el Estado tampoco reclamará a las comunidades autónomas la devolución de los 3.900 millones de euros extra transferidos de más en forma de entregas a cuenta del sistema de financiación a las comunidades autónomas en el año de la pandemia para atender las especiales necesidades de financiación que se pusieron de manifiesto ese año en sus principales ámbitos competenciales: sanidad, educación y servicio sociales.

Hacienda optó el año pasado por abonar los anticipos a cuenta a las comunidades autónomas como si no hubiera pandemia, es decir, con la previsión de evolución de los ingresos tributarios 'pintada' a inicios de año, pese a que en marzo ya era evidente que ésta no se iba a cumplir. Se entendió que las comunidades autónomas necesitaban esos recursos más que el Estado, por tener encomendada la gestión directa del sistema sanitario, de la educación y de los servicios sociales y por eso se empleó ese criterio. Sin embargo, por la operativa del sistema de financiación autonómica, dos años después corresponde hacer la liquidación definitiva de los recursos recibidos por las comunidades autónomas y pagar más, cuando los ingresos fiscales reales superan a los previstos, o devolver lo recibido, si sucede al contrario como pasó durante el año de la pandemia.

Hacienda ha decidido no reclamar esas cantidades abonadas de más a las comunidades autónomas y realizar una transferencia por los 3.900 millones de euros que calcula que éstas habrían tenido que devolver en 2022. Sgún la ministra de Hacienda, el objetivo es que esos recursos se destinen a proteger los servicios públicos esenciales y a la población vulnerable "o a aquello que los gobiernos autonómicos consideren más prioritario en sus territorios".

La ministra de Hacienda ha aprovechado para subrayar el trato diferencial que el Gobierno de Pedro Sánchez ha ofrecido a las comunidades autónomas en esta crisis respecto a lo ocurrido hace una década. Recordó que tras la crisis financiera, y ante la incapacidad de las comunidades autónomas de devolver los recursos recibidos de más del sistema, el Gobierno de Mariano Rajoy optó por retrasar diez años "con intereses" la devolución de esos recursos, mientras que el Gobierno de Pedro Sánchez ha optado no sólo por mejorar la financiación de las comunidades autónomas con recursos extra sino también perdonar la devolución de los fondos recibidos de más por éstas. "Es evidente que estos tres años de Gobierno de Pedro Sánchez han sido los que las comunidades autónomas han estado mejor financiadas", ha remachado la ministra de Hacienda.