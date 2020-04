Hacienda ensaya la Declaración de Renta por videollamada por el cierre de oficinas

La Agencia Tributaria ha empezado a ensayar 'en pruebas' un canal de asistencia para la Declaración de la Renta por videollamada en busca de alternativas ante la posible prolongación del periodo de confinamiento domiciliario de la población y, en su caso, la más que probable imposibilidad de ofrecer una atención presencial a los más de dos millones de contribuyentes que según los datos de la última Campaña de Renta acostumbran a confeccionar su declaración de IRPF con la ayuda de los empleados del organismo en las oficinas de la Agencia.

Fuentes de canales no oficiales de la Agencia Tributaria recalcan que la posibilidad real de utilizar este mecanismo en pruebas en la recién iniciada Campaña de Renta 2019 es no remota por la dificultad de conciliar en tan poco tiempo un uso masivo de una herramienta de esa naturaleza con la necesaria protección de los datos fiscales de los contribuyentes que debe garantizar la Agencia Tributaria. Desde canales oficiales del organismo se confirma que, en efecto, se están haciendo pruebas de un sistema de declaración de Renta a través de videollamada, pero que éstas únicamente están testando su funcionamiento y que de momento no se está pensando en utilizar esa opción en el corto plazo.

El organismo dependiente del Ministerio de Hacienda ha intensificado no obstante las pruebas exploratorias de este nuevo canal por si el mecanismo pudiera resultar útil para resolver determinados casos, en un eventual escenario de mantenimiento de las actuales medidas de confinamiento y restricción total de la atención presencial de la Campaña de Renta cuyo inicia está previsto para el próximo 13 de mayo, según se explica desde fuentes sindicales. "Es imposible descartar nada en esta situación", señalan también desde la Agencia Tributaria

La Agencia sí está trabajando en habilitar canales alternativos ante la eventual contingencia de que llegada la fecha del 13 de mayo no se pudiera prestar el tradicional servicio de atención presencial en sus oficinas. Este servicio está muy bien valorado y es utilizado principalmente por personas de edad avanzada cuyo manejo del programa Renta Web -que desde hace años constituye el primer canal con diferencia de presentación de declaraciones de Renta- es limitado.

Fuentes sindicales explican que la Agencia Tributaria ya les ha garantizado que ese servicio de atención presencial no se prestará si no se puede garantizar de forma inequívoca la seguridad y la salud tanto de los trabajadores de la Agencia como de los contribuyentes que acudan a formalizar su Declaración de la Renta. El organismo dependiente del Ministerio de Hacienda aún no ha tomado de forma oficial ninguna decisión al respecto -al contrario por ejemplo que las Haciendas Forales del País Vasco que ya han decidido posponer al mes de septiembre la atención presencial para la Campaña de Renta- pero sí ha deslizado que aún en el caso de que fuera posible ofrecer el servicio de atención presencial, éste se prestaría de una manera muy restringida con muchos menos puestos operativos y menos personal de atención.

La Agencia Tributaria, de hecho, ya ha orientado la tradicional formación que se da a los contratados fijos-discontinuos, que todos los años dan apoyo a los servicios estructurales de la Agencia para sacar adelante la Campaña de Renta, a la atención telefónica, con el objetivo de canalizar en la medida de lo posible una parte importante de esas más de dos millones de declaraciones que el año pasado se hicieron por la vía presencial por ese cauce, cuya activación está prevista para el próximo 7 de mayo. El reto no es pequeño. El servicio 'Le Llamamos, puesto en marcha hace un par de años para dar asistencia a aquellas personas que no se manejaban con medios telemáticos y que no tenían fácil acceso a una de las oficinas de la Agencia, tramitó el año pasado apenas 239.600 declaraciones pese a que estaba preparado para gestionar hasta medio millón según se había publicitado desde la AEAT.

Canalizar por esa vía una parte importante de los dos millones de declaraciones tramitadas de forma presencial implicaría multiplicar por 10 la gestión realizada hace solo un año. La Agencia ya se ha puesto en contacto por carta con los trabajadores que participan en la Campaña de Renta para testar su disponibilidad a realizar atención presencial o telefónica e incluso para trabajar en turnos de tarde o desde su domicilio.

El movimiento de la AEAT ha sido respondido por los sindicatos que exigen a la Agencia precisar las condiciones en que se realizaría ese trabajo, sea presencial o telefónico, antes de pedir a los empleados que se decanten por alguna de ellas. Sospechan, por ejemplo, que igual no hay equipos informáticos suficientes como para proveer a todo el personal que tome parte en la Campaña de Renta. Desde CSIF incluso se ha solicitado a la Dirección de Recursos Humanos de la Agencia Tributaria que la participación en la Campaña de Renta de este año sea voluntaria para los empleados, ante los riesgos que podría entrañar optar por realizar la asistencia presencial o incluso dar asistencia telefónica pero desde las propias oficinas de la Agencia.