Hacienda exime de tasa Tobin a la vía de moda en el Ibex para pagar al accionista

Desde el pasado 16 de enero la adquisición de acciones de cualquiera de las 56 empresas que cotizan en el mercado español con una capitalización bursátil superior a los 1.000 millones euros está gravada con un tipo impositivo del 0,2% como consecuencia de la entrada en vigor del nuevo Impuesto sobre las Transacciones Financieras, lo que se ha dado en llamar 'Tasa Tobin' y a través de la que el Gobierno espera recaudar 850 millones de euros ya este año 2021.

La normativa del impuesto ha dejado sin embargo una puerta abierta para que los accionistas puedan ensanchar sus carteras de inversión en este segmento sin tener que pasar por ese peaje fiscal. Así lo acaba de aclarar la Agencia Tributaria, que ha determinado que quedarán exentas de este nuevo impuesto las transmisiones de nuevos títulos que se produzcan como consecuencia de operaciones de pago de dividendos en forma de acciones o 'scrip dividend' como se conocen en la jerga de los inversores.

El argumento de las autoridades tributarias para no gravar este tipo de operaciones es que la emisión de nuevas acciones como resultado de la transformación de reservas o de la transmisión a los accionistas de una parte de los beneficios obtenidos en forma de títulos de la sociedad no conlleva cambio alguno en la distribución de los fondos propios de la sociedad y, por tanto, no se trata de una adquisición onerosa, por lo que "la adquisición de tales acciones no estará sujeta al impuesto".

El asunto de la sujeción o no de este esquema de retribución al accionista en forma de títulos de la sociedad al nuevo impuesto no terminaba de estar claro. Tan es así, que el Grupo Popular registró durante el trámite parlamentario de la ley que creaba el impuesto sobre transacciones financieras una enmienda para exonerar de la aplicación del mismo los pagos de dividendos en acciones con el argumento de fomentar la utilización de estos mecanismos de retribución para apuntalar la capitalización de las empresas. Entre los inversores y los brókeres había también dudas al respecto y eso es lo que ha llevado a la Agencia Tributaria a aclarar el asunto en la última actualización de su informe sobre preguntas y respuestas en torno a la aplicación del nuevo impuesto.

La alternativa de moda en el Ibex para retribuir al accionista

Las restricciones impuestas a la distribución de dividendos por parte de las empresas a lo largo de 2020 tanto desde el BCE como desde las autoridades nacionales a través de las condiciones de las líneas de avales del ICO han puesto de moda entre las empresas cotizadas los pagos de dividendos en acciones o 'scrip dividend' como una vía alternativa para retribuir al accionista en un entorno tan singular. El informe de mercado de BME sobre el ejercicio de 2020 destacaba este fenómeno, consignaba un incremento cercano al 70% en la cuantía de las acciones distribuidas de este modo y elevaba el monto total de estas operaciones durante el ejercicio hasta los 6.644 millones de euros.

Santander, Telefónica, Iberdrola, Repsol o Sacyr son algunas de las compañías que han recurrido a esta fórmula de retribución a los accionistas durante 2020 y las expectativas del mercado apuntan a que en 2021 esta tendencia no sólo se mantendrá sino que se agudizará, a los que podría contribuir también el mejor trato fiscal que va a tener la adquisición de acciones por esta vía frente a la adquisición directa por parte de los accionistas que estará sujeta al tipo del 0,2% del impuesto sobre las transacciones financieras.

Telefónica, por ejemplo, planteó lo que bautizó como 'dividendo flexible' que se podía recibir tanto en efectivo como en acciones y dos de cada tres accionistas optaron por recibir el dividendo en forma de acciones.

En los momentos más duros de la gran crisis financiera de hace una década los pagos de dividendos en forma de acciones llegaron a suponer hasta el 50% de las retribuciones totales a los accionistas. Tras varios años en niveles más bien marginales, durante 2020 ese porcentaje se elevó hasta el 30%.